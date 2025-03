Artemare: Dal volare sui mari di Maremma al volare sulle nevi degli Abruzzi

Si, grazie alla bella bionda Agnese Gargiulo di Porto Santo Stefano vice presidente Agnese Gargiulo FIV-CKWI e donna di Artemare Club, che ha dato continue informazioni al sodalizio, dal 21 al 23 marzo, segnalato dai Tg RAI e tanti altri importanti media, abbiamo potuto rivedere volare i riders delle varie manifestazioni di questi ultimi anni sui mari di Maremma, volare sulle nevi di Roccaraso Rivisondoli nel Snowkite Contest 2025, vento, neve e passione tricolore, tre giorni di gare spettacolari tra gli altopiani dell’Aremogna e Monte Pratello, nel cuore dell’Abruzzo, che hanno visto circa 30 atleti sfidarsi tra libertà, tecnica e natura.

Organizzato da Outdoor360 con la collaborazione della scuola SnowkiteRoccaraso.com, il contest è stato valido per il Campionato Italiano Snowkite CKWI, con il supporto della Federazione Italiana Vela, della Classe Kiteboarding e Wingsport Italia (CKWI) e del sistema GPSformula. Racconta il comandante Daniele Busetto che lo snowkite, disciplina riconosciuta da FIV e CKWI, unisce la navigazione alpinistica al kite, permettendo di volare letteralmente sulla neve, il contest ha adottato la Formula GPS, senza percorsi fissi, in cui ogni atleta ha scelto il proprio tragitto, tracciato in tempo reale da dispositivi GPS, che ha permesso la riuscita delle prove anche in presenza di neve discontinua e vento irregolare. Risultati Campionato Italiano CKWI 202, vincitori Sci Uomini Andrea Di Lisa, Andrea Guanella e Luca Mastalli, Snowboard Uomini Antonio Longo, Devid Dean e Davide Piccioni, Sci Donne Cristina Corsi, Camilla Camaglia e Alessandra Durastanti. Bravissimi tutti gli organizzatori in particolare il vice presidente Agnese Gargiulo con la compagnia della collaboratrice esterna Monica Pizzoli anche lei donna di Artemare Club, il consigliere Niccolò De Simone, i giudici, gli atleti, enti e partner che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione Comune di Roccaraso, Comune di Rivisondoli, Consorzio Skipass Alto Sangro, GPSformula, Federazione Italiana Vela, Circolo InvelaConoi, CSEN Roma, Associazione Albergatori di Roccaraso, Sciolinemme e naturalmente tutti gli atleti e le scuole partecipanti e Grizzly Team e al Soccorso Alpino