Artemare Club ricorda il professor Luigi Giannico paladino della salute pubblica

Si, domenica 29 settembre nella sede di Artemare Club a Porto Santo Stefano il comandante Daniele Busetto ricorderà agli invitati il professor Luigi Giannico paladino della salute pubblica esponendo il suo libro biografico “Un giro di valzer”. Parteciperanno parenti ed amici tra loro la figlia la dottoressa Maria Teresa Giannico con il marito l’ingegnere Antonello Busetto. Il professor Luigi Giannico è stato Direttore generale del ministero della Sanità, Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, Direttore sanitario di Villa Margherita di Roma ed ha fatto più volte il medico di bordo, è stato il suocero del comandante Daniele Busetto che sposò la figlia la dottoressa Irene Giannico scomparsa molto giovane. Per l’occasione la famiglia Giannico Busetto ha fatto una donazione in denaro all'associazione “Fibromialgia, noi come tutti”, guidata dalla bravissima presidente Vincenza Direnzo, presente tra gli invitati, che ha promosso già una serie di importanti iniziative volte a informare e sensibilizzare la comunità su questa patologia. L’evento proseguirà al vicino ristorante Sfizio 2.0 di Raffaele con menù di pesce e il nuovo piatto di pasta dedicato a Artemare Club dello Chef Pietro con i suoi collaboratori Gianluca e Andrea.



Artemare Club remembers Professor Luigi Giannico champion of public health one hundred years after his birth

Yes, on Sunday 29 September at the Artemare Club headquarters in Porto Santo Stefano, Commander Daniele Busetto will remind the guests of Professor Luigi Giannico, champion of public health, by exhibiting his biographical book "A round of waltz". Relatives and friends will participate, including his daughter, Dr. Maria Teresa Giannico, with her husband, engineer Antonello Busetto. Professor Luigi Giannico was Director General of the Ministry of Health, Extraordinary Commissioner of the Red Cross, Medical Director of Villa Margherita in Rome and he has been a ship's doctor several timesand was the father-in-law of Commander Daniele Busetto who married his daughter Dr. Irene Giannico who died very young. For the occasion, the Giannico Busetto family made a monetary donation to the young association "Fibromyalgia, us like everyone", led by the talented president Vincenza Direnzo, present among the guests, who has already promoted a series of important initiatives aimed at informing and raising awareness of this disease in the community. The event will continue at the nearby Sfizio 2.0 restaurant di Raffaele with a fish menu and the new pasta dish dedicated to Artemare Club by Chef Pietro with his collaborators Gianluca e Andrea.