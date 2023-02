Artemare Club ricorda Gianni Agnelli e le sue barche

Monte Argentario: Sabato 18 febbraio alle 18:00 al Circolo Nautico e della Vela di Cala Galera, Artemare Club ricorderà Gianni Agnelli vero grande uomo di mare nel ventennale della sua scomparsa e il comandante scrittore Daniele Busetto evocherà con proiezioni di foto e brevi filmati gli anni in cui l’Avvocato, accanto alle molteplici attività imprenditoriali, affrontava anche le sfide della navigazione sportiva e da diporto con tante sue barche dando impulso ai cantieri navali.



Più che una conferenza sarà una piacevole e interessante conversazione con i presenti, dove emergerà l’immagine di un uomo che amava il vento più del mare, con il quale voleva continuamente misurarsi e saranno raccontate attraverso foto e video tutte le barche che ha posseduto, dalla prima appena adolescente un sei metri deriva mobile di nome Riccio all'ultima il maxi nero Stealth e tutte le sfide che l’avvocato ha affrontato in mare, dagli offshore degli anni ’60 arrivando a Azzurra della prima Coppa America per l’Italia, dal Destriero con il record della traversata atlantica nel 1992 alla vittoria del Fastnet, fino al trionfo nella regata per il Giubileo della America’s Cup del 2001.

Dulcis in fundo lo “scoop nautico” del comandante Busetto, che negli anni scorsi ha scritto molto di Gianni Agnelli yachtsman su riviste prestigiose, quotidiani e giornali on line e fatto diverse conferenze condividendole con il nipote Lupo Rattazzi alla presenza di tanti appassionati e famosi giornalisti come Jas Gawronski e Marcello Sorgi e ha raccontato del Senatore e delle sue barche anche in trasmissioni televisive come Linea Blu Rai 1 con Donatella Bianchi, grazie a documenti inediti a lui pervenuti mostrerà l’immagine e le caratteristiche dell’ultimo grande yacht di 47 metri commissionato dall’Avvocato negli ultimi anni della sua vita ai Cantieri Lürssen di Bremen-Vegesack in Germania, progettato per l’appontaggio e decollo di un elicottero, che doveva sostituire il noto F100 costruzione poi sospesa al momento della sua morte.

All'evento a inviti e per i velisti e accompagnatori del 46esimo Campionato Invernale di Vela dell’Argentario del CNVA, verranno "vestite" altre due donne di mare con la giacca Artemare Club, Priscilla Schiano e Stefania Silvestri.