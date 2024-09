Artemare Club premia i maggiori acquirenti di libri argomento mare della libreria Riva di Carta

Si, Artemare Club ha consegnato a Francesco Palo titolare della libreria Riva di carta nel Corso di Porto Santo Stefano la cifra messa disposizione dall’associazione per buoni libri per premiare i maggiori acquirenti di volumi a tematica marinara previsti nell’invito alla lettura dal 20 luglio al 20 agosto 2024, l’acquisto di titoli di mare in lingua inglese dava diritto al doppio dei punti. Sono risultate vincitrici/tori prima classificata con 11 libri comprati Chiara Giarolli, maestra presso la Scuola Primaria dell'Isola del Giglio e fondatrice dell'Associazione Culturale "Bibliotechina" a Giglio Castello, associazione di promozione alla lettura un po' libreria e un po' biblioteca, secondo classificato con 10 volumi Matteo Schiano di Porto Santo Stefano, navigante e terza classificata con 6 pubblicazioni Claudia Galandrini di Porto Santo Stefano, maestra scuola primaria.

L’invito alla lettura di mare che sarà ripetuto anche la prossima estate è promosso da Artemare Club che da 26 anni promuove con il comandante Daniele Busetto la letteratura di mare internazionale con conferenze e articoli e con la partecipazione al premio letterario giornalistico Carlo Marincovich il più importante a livello nazionale, premiando uno dei vincitori. La sponsorizzazione quest’estate è stata organizzata anche per ricordare il centenario della morte di Joseph Conrad, Józef Teodor Konrad Korzeniowski famoso scrittore e navigatore polacco. “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” parole di Dante Alighieri pertanto “Leggere necesse est” ricorda Artemare Club!



Artemare Club rewards the major buyers of sea-themed books from the Riva di Carta bookshop

Yes, Artemare Club gave Francesco Palo, owner of the Riva di carta bookstore in Corso di Porto Santo Stefano, the amount made available by the association for good books to reward major buyers: the purchases of seafaring-themed volumes provided for in the invitation to read from 20 July to 20 August 2024, the purchase of seafood titles in English entitled to double points. The winners were first place with 11 books bought Chiara Giarolli, teacher at the Primary School of the Island of Giglio and founder of the Cultural Association "Bibliotechina" in Giglio Castello, an association for the promotion of reading a little bookshop and a little library, second place with 10 volumes Matteo Schiano from Porto Santo Stefano, sailor and third place with 6 publications Claudia Galandrini from Porto Santo Stefano, primary school teacher. The invitation to read the sea, which will also be repeated next summer, is promoted by Artemare Club, which for 26 years has been promoting international sea literature with commander Daniele Busetto, with conferences and articles and with participation in the Carlo Marincovich literary journalism prize, the most important at national level, awarding one of the winners. The sponsorship this summer was also organized to commemorate the centenary of the death of Joseph Conrad, Józef Teodor Konrad Korzeniowski, famous Polish writer and navigator. "You were not made to live like brutes, but to follow virtue and knowledge" words of Dante Alighieri therefore "Leggere necesse est" recalls Artemare Club!