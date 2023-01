Artemare Club: La Repubblica di Siena al centro del mondo con il mare

Si, Artemare Club è stato a Siena ad ammirare la Sala del Mappamondo nell' ambiente monumentale ed interamente affrescato del Palazzo Pubblico, situata al primo piano dell'edificio, assunse l'aspetto attuale nel XIV secolo ed aveva un bellissimo mappamondo girevole in cartapesta alla parete principale realizzato da Ambrogio Lorenzetti. La sala risale all'epoca della costruzione del primo nucleo del palazzo nel 1297, al tempo dei Governo dei Nove che la affrescò per quel che riguarda gli affreschi più importanti e dove si riuniva il Consiglio della Repubblica di Siena Il nome deriva dal grande mappamondo girevole che si trovava in posizione prominente nella sala e raffigurante la mappa del mondo fino ad allora conosciuto, con particolare riferimento ai possedimenti della Repubblica di Siena, opera perduta e vi rimangono solo le impronte sulla parete del suo andamento girevole.



La ragione della visita è stata per documentazione in vista di una prossima importante conferenza sulla Repubblica di Siena e il mare che si terra' in una localita' delle Contrade Marittime, del comandante Daniele Busetto storico navale e scrittore con un curriculum con ben quattro premi giornalistici letterari nazionali, tre libri, migliaia di articoli per le principali testate nazionali e specializzate e collaboratore con le principali trasmissioni televisive e festival che si occupano della cultura di mare.

Si, perchè la Repubblica di Siena nella sua progressiva crescita territoriale vide i suoi confini espandersi specialmente nella Toscana meridionale dell’attuale provincia di Grosseto, fu quindi una naturale continuazione della sua politica commerciale l’uso del porto fluviale di Grosseto e poi la conquista dei porti di Talamone, Porto Ercole e Porto Santo Stefano, ma le cose sarebbero state del tutto diverse se avesse posseduto una flotta di galere da guerra e una commerciale, flotte che non furono mai costituite, per il commercio ricorreva al noleggio di navi appartenenti ad altri stati principalmente genovesi e veneziane.

Ai giorni nostri si puo' dire che il mare a Siena, dopo quasi meta' millennio, lo ha riportato PortArgentario, progetto di cruising e yachting che ha visto arrivare in questi ultimi anni tante navi da crociera e importanti panfili, con lo sbarco di migliaia di ospiti nei porti del Promontorio argentarino che spesso visitano anche Siena, molto richiesta perche' famosa tra i comuni che fanno parte del progetto. Una curiosità, nella collezione di Artemare Club c’è la documentazione di una antica e rara carta nautica della Repubblica di Siena dove viene riportata la ormai nota Zanara, l’isola che non c’è più tra quelle del Giglio e di Giannutri, che verrà mostrata e commentata nella conferenza citata.