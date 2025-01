Artemare Club: Cecilia Sala liberata da bravissime donne della diplomazia e dei servizi

Viva le Donne italiane! Ad Artemare Club è festa, sì la giornalista Cecilia Sala è libera, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane grazie a un intenso lavoro dei canali diplomatici e di intelligence, “timonati” da due bravissime donne altamente titolate.

Porto Santo Stefano: Il comandante Daniele Busetto, che ha un club nel club di 27 donne importanti che vestono il blazer dell’associazione, racconta la loro vita professionale, Cecilia Sala nata nel 1995 a Roma si è diplomata al liceo scientifico statale Camillo Cavour di Roma e dal 2014 al 2018 ha seguito il corso di laurea in economia all'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, nel 2015 ha iniziato a collaborare come inviata e reporter con Vice, successivamente con Michele Santoro a Servizio pubblico su LA7, dove diventa giornalista professionista, ha collaborato con Vanity Fair, L'Espresso, la Rai e Will Media, ha lavorato nella redazione di Otto e mezzo su LA7, dal novembre 2019 entra a far parte della redazione Il Foglio, nel 2020 realizza per Huffington Post, in collaborazione con Chiara Lalli, Polvere, un podcast in otto puntate sull'omicidio di Marta Russo, l'anno successivo sullo stesso tema pubblica con Mondadori il saggio Polvere, ha partecipato come ospite alle trasmissioni televisive Piazzapulita, Dimartedì, L'aria che tira e In altre parole di La7 e Le parole di Rai 3, Paola Amadei è nata a Roma nel 1964, laureata con lode in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1988 consegue il Master in Alti Studi Europei presso il Collegio d’Europa di Bruges nel 1992 in seguito ad esame di concorso è nominata nella carriera diplomatica, con specializzazione commerciale, dopo un primo incarico alla Direzione Generale Affari Economici del Ministero, nel 1996 assume come Vice Capo Missione, e Capo dell’Ufficio Commerciale, all’Ambasciata d’Italia a Singapore, nel 2000 è incaricata delle funzioni di Primo Segretario alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles, nel 2003 presiede il Gruppo America Latina del Consiglio dell’UE durante la Presidenza italiana. Inoltre, è membro del Gruppo del Consiglio UE per le relazioni dell’Unione con l’Asia e i Paesi ACP, nel 2004 a Roma Capo della Segreteria del Direttore Generale per l’Integrazione Europea, nel 2007 assume alla Rappresentanza Permanente presso l’Unione Europea a Bruxelles, quale Coordinatrice della Politica Commerciale e delle Relazioni Transatlantiche e coordina anche il Settore Cultura e il settore Trasporti, nel 2012 è nominata Ambasciatrice d’Italia a Mascate - Oman, nel 2016 torna a Roma per assumere l’incarico di Vice Direttrice Generale per la Mondializzazione e le Questioni globali, e Direttrice Centrale per la Cooperazione economica e finanziaria multilaterale, della Farnesina, nel 2017 è nominata Consigliere Diplomatico del Ministro dell’Interno, nel 2018 prende servizio come Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, nel 2019 assume alle dirette dipendenze del Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza della Farnesina, nel 2020 è nominata Ambasciatrice d’Italia a Manama – Bahrein e nel 2024 è nominata Ambasciatrice d’Italia presso la Repubblica Islamica dell’Iran, Elisabetta Belloni è nata a Roma nel 1958 ha frequentato a Roma l'Istituto Massimiliano Massimo dei gesuiti e si è poi laureata con lode in scienze politiche alla Luiss Guido Carli di Roma nel 1982 con una tesi in tecnica del negoziato internazionale, dal 1985 ha intrapreso la carriera diplomatica, dapprima presso la Direzione generale degli affari politici[ e poi con incarichi nelle ambasciate italiane e nelle rappresentanze permanenti a Vienna e a Bratislava, oltre che presso le direzioni generali del Ministero degli esteri, nel 2000 è promossa alla segreteria della Direzione per i Paesi dell'Europa, nel 2001 ha assunto l'incarico di capo dell'Ufficio per i Paesi dell'Europa centro-orientale e infine, dal 2002, capo della segreteria del sottosegretario di Stato agli esteri Roberto Antonione, nel novembre 2004 il ministro degli esteri Franco Frattini l'ha scelta per dirigere l'unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, solo un mese e mezzo dopo, il 26 dicembre, ha affrontare la tragedia dello tsunami nel sudest asiatico con migliaia di turisti italiani in zona, centinaia di dispersi, nel 2008 è nominata direttrice generale della cooperazione allo sviluppo del medesimo dicastero, nel 2013 è stata al vertice della Direzione generale per le risorse e l'innovazione, nel febbraio 2014 è stata promossa ambasciatrice di grado e dal giugno 2015, ha ricoperto la carica di capo di gabinetto del ministro degli affari esteri, nel 2016 ricopre l'incarico di segretaria generale del Ministero degli affari esteri, prima donna a ricoprire tale ruolo, nel maggio 2021 il presidente del Consiglio dei ministri la nomina direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, è la prima donna nominata alla guida dell'agenzia di coordinamento dei servizi segreti che lascerà il 15 gennaio prossimo. Tutti gli Onori a queste meravigliose donne di grande esempio per tutte le italiane e professionalmente anche per gli uomini, parole di Artemare Club!