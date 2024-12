Artemare Club: Babbo Natale è marinaio

Ai giorni nostri pochi ricordano che “Babbo Natale” è in realtà uno dei Santi più antichi e venerati della Cristianità, sia orientale che occidentale, celebrato il 6 dicembre, San Nicola è patrono di Russia, Serbia, Croazia e Lorena ed è un Santo amatissimo in tutta l’Italia particolarmente dai marinai, dal Nord al Sud, specialmente in Puglia.

Porto Santo Stefano: La tela di Corrado Giaquinto, San Nicola salva i naufraghi nella tempesta, raffigura uno tra i miracoli più eclatanti del Santo, l’intercessione di San Nicola per evitare l’affondamento della nave. Originario della Turchia e divenuto Vescovo ai tempi di Costantino, dopo la sua morte le sue reliquie vennero trasportate in Italia, per sottrarle all’occupazione islamica della sua città d’origine a Bari in primis e poi qualche frammento anche a Venezia, per salvarle dall’occupazione musulmana della città d’origine. La sua vita è costellata di miracoli il più noto è quello del dono di tre sfere d’oro a tre fanciulle impoverite, che il padre disperato stava per destinare alla prostituzione per raccogliere i soldi necessari alla loro dote, da qui la tradizione dei doni natalizi ai bambini. Artemare Club ricorda la storia della figura di Babbo Natale con la collezione di documenti e libri della biblioteca della sede dell’associazione nel Corso di Porto Santo Stefano e con i tanti cappellini di Babbo Natale con il logo del sodalizio per i visitatori dell'associazione. Buon Natale a tutte e a tutti sperando di non vedere più naufraghi specialmente nel Mare Nostrum e che si redimano i delinquenti e inquinatori del mare e della gente, parole di Artemare Club!