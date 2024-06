Artemare Club al Reb Concours vetture d’epoca al Roma Polo Club

Monte Argentario: Artemare Club sarà alla 5° edizione del Reb Concours, concorso internazionale riservato a vetture d’epoca che si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno presso il Roma Polo Club, il più esclusivo ed aristocratico tra i circoli italiani fondato negli anni ’30, manifestazione divenuta un appuntamento imperdibile non solo per i collezionisti tra i più importanti in Europa, ma anche per una serie di personalità della società civile del mondo delle istituzioni, della diplomazia, dell’arte, del cinema, della letteratura, della moda, della musica, dell’architettura, del design, del giornalismo che hanno accettato con grande simpatia di partecipare in qualità di giurati. “Bella come Roma” è il premio principale, lo spirito del Concorso è condiviso anche con il Museo Nazionale dell’Auto, il Museo Alfa Romeo, il Museo Millemiglia, il Museo Nicolis, il Museo Cozzi e il Museo della Polizia di Stato. Quest’anno il Reb Concours renderà omaggio al Presidente Sandro Pertini esponendo la sua Fiat 500 conservata al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, la De Tomaso Deauville messa all’epoca a sua disposizione per i suoi spostamenti personali, auto proveniente dal Museo della Polizia di Stato e la Maserati 4 Porte, che fu l’auto di rappresentanza del Capo dello Stato Sandro Pertini nel corso del suo settennato e attualmente custodita nel Museo dell’Esercito alla Cecchignola, inoltre dalla collezione privata del comandante Pier Vittorio Faruffini di Sezzadio le 13 moto storiche appartenute al Reggimento Corazzieri. In questi ultimi cinque anni il Reb Concours si è sempre distinto per l’attenzione ai temi sociali e di solidarietà, infatti nelle prime due edizioni sono stati raccolti fondi durante la manifestazione che hanno consentito l’acquisto di 24.000 buoni pasto per il Circolo San Pietro della Santa Sede, nel 2024 il concorso sosterrà le iniziative solidali della Polizia di Stato che avrà per questa edizione un proprio spazio espositivo.

Artemare Club con il comandante Daniele Busetto è stata invitato dallo storico amico collezionista avvocato Francesco Fazzalari della Jaguar Drivers Club e sarà presente con il comandante Luciano Landra, noto medico di Marina.