Artemare Club abbruna il vessillo per la scomparsa dell'Avv. Anna Scotto

Monte Argentario: «Una notizia tristissima all'Argentario - commenta il comandante Daniele Busetto -: l'avvocata Anna Scotto di Porto Santo Stefano non c'e' più veleggia in cielo e lascia in terra un vuoto immenso come il mare. Donna bella, importante e colta, dolce e guerriera, bravissima professionista apprezzata da tutti è stata presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario e del locale Rotary Club. Artemare Club abbruna il vessillo nella sua sede e il comandante Daniele Busetto la ricorda con speciale affetto per lo stupendo periodo di frequentazione e per la sua partecipazione agli eventi dell'associazione.

Ciao Anna, ciao!»