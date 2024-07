Artemare Club 26 anni per la cultura di mare ballando

Si, "Una rotonda sul mare" la famosa canzone di Fred Bongusto è stato il motivo amarcord di apertura del festeggiamento i 26 anni di Artemare Club, lo scorso venerdì sera nella sede e al ristorante Lo Sfizio 2.0 attaccato all'associazione nel Corso di Porto Santo Stefano.





Quest'anno il comandante Daniele Busetto ha voluto festeggiare il compleanno del Club con tutti i suoi maestri di ballo, proprio per ricordare che l'Argentario era uno stupendo luogo di mare famoso per i suoi locali da ballo purtroppo scomparsi uno dopo l'altro. Erano presenti le coppie di maestri dell'Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto Tania Grisostomi e Luigi Bisello con Tiziana Pagliuca e Sergio Santi e quella della scuola di balli caraibici Desigual di Orbetello Stefania Borghini e Valter Bagnoli, la compagna di ballo Sabrina, la carissima amica venuta dagli Stati Uniti Christina e la presidente Anna Maria Schimenti del Circolo Bocciofilo di Orbetello dove molti argentarini vanno a ballare.

Cena raffinata da Sfizio 2.0 preceduta da alcuni romantici motivi al cocktail ad Artemare Club come Mil pasos, Histoire d'un amour e Toda una vita, canzoni che ispirano a ballare, desiderio di molti residenti e turisti che devono ormai andare lontano dal Promontorio per farlo, non essendoci più i locali storici il King's di Cala Galera e le Streghe alla panoramica. Al brindisi finale con il dolce, deliziose "tette di monaca" preparate da Marta Collantoni e da Serena Teodori del Bar Centrale, l'augurio di tutti è stato di riavere presto una o più "rotonde sul mare" all'Argentario, luoghi indispensabili di intrattenimento e di aggregazione per un territorio che vuol essere di nuovo qualificato e apprezzato e avere in futuro un "brand" turistico ricordato.