Arte, cultura, sport e benessere per il fine settimana a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Ancora tanti eventi nel fine settimana a Castiglione della Pescaia, tra arte, cultura, sport e benessere.



Giovedì 27 giugno visita guidata in notturna al Giardino Viaggio di Ritorno, il Parco d'Arte contemporanea del bio-architetto Rodolfo Lacquaniti. A partire dalle 21:00 sarà possibile scoprire la nuova opera "Il cacciatore di stelle" osservando la volta celeste con un brindisi tra gli olivi. Un'avventura unica per vivere l'arte e la natura.

Per i "Venerdì in giallo", la rassegna letteraria promossa della Biblioteca "Italo Calvino" per ricordare l'attore Gino Cervi nei 50 anni dalla scomparsa, venerdì 28 alle 18:00 all'Orto dei Frati della Chiesa di San Giovanni Battista, Andrea Vitali presenta "Sua eccellenza perde un pezzo" dialogando con Fulvia Perillo.

Sabato 29 alle 17:00 e domenica 30 alle 11:00, appuntamento in museo. Visto il successo dell'iniziativa tornano al MuVet "Nelle stanze del lusso. Le domus di Poggiarello Renzetti" le visite guidate tematiche che si svolgeranno nella nuova e temporanea "Sala delle Domus", riallestita in un'inedita esposizione dedicata ai reperti più preziosi e significativi delle residenze aristocratiche della città etrusco-romana. Un'occasione per scoprire la storia del quartiere urbano di Poggiarello Renzetti e delle sue straordinarie domus, anche attraverso il racconto di video e filmati accessibili realizzati in collaborazione con DIDA-Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e Prisma Cultura.

Fino a sabato è in corso allo stadio Simone Piani, in località Casamora, il memorial Lambert Ford organizzato dalla Francisco Cervelli Italian Baseball Academy. Un triangolare di baseball con il meglio della realtà baseballistica internazionale per ricordare un grande campione come Lambert Ford.

A Punta Ala sabato e domenica è tempo di "Pink Sailing" la regata a vele bianche dedicata alle donne, organizzata dallo Yacht Club Punta Ala in collaborazione con la Marina di Punta Ala, giunta alla XII edizione. La veleggiata è aperta a tutti, a condizione che in equipaggio ci siano almeno due Pink Ladies, e si svolgerà nel tratto di mare antistante la Marina di Punta Ala. L'evento ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico alla problematica della violenza sulle donne e supportare la Onlus "365 giorni al femminile".

A Castiglione della Pescaia quella di domenica sarà invece una mattinata di benessere e solidarietà al mare con la "Camminata metabolica" di Insieme in Rosa per sostenere l'ospedale Misericordia di Grosseto, rinviata la scorsa settimana a causa delle previsioni meteo incerte. La camminata, sotto la guida attenta delle istruttrici Roberta Bruscoli, Paola Vaselli e Michela Bertini, partirà alle 9:30 e seguiranno poi attività di Acquafit e Acquagym per una giornata all'insegna del benessere per tutti.

Domenica pomeriggio dalle 18:00 alle 23:30 in Piazzale Maristella le Giornate Europee dello Sport portano un affascinante torneo di scacchi con l'ASD Mattoallaprossima.

A chiudere il weekend sarà la musica, con il salotto "Musica di Mare" che porta in piazza Solti domenica alle 18:30 Giovanni Sollima al violoncello e Paolo Fresu alla tromba. Un confronto tra due grandi artistiche saranno intervistati dalla giornalista Valentina Lo Surdo.