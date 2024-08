"Arte - Architettura - Paesaggio" all'Orto Botanico Corsini

Porto Ercole: Un nuovo importante evento animerà i Notturni dell'Orto Botanico Corsini. Giovedì 8 agosto, a partire dalle ore 21.30, si terrà una serata dedicata all'architettura e al paesaggio, organizzata in collaborazione con l'Associazione Arte Continua. Questo incontro si inserisce nel progetto "Le Città del Futuro" e vedrà la partecipazione di illustri personalità del mondo artistico e culturale. L'evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Monte Argentario.

Il tema centrale della serata sarà "Arte - Architettura - Paesaggio", con l'obiettivo di riflettere sull'importanza dell'arte contemporanea nella riqualificazione e nell'innovazione sostenibile del patrimonio storico-culturale. L'Orto Botanico Corsini, esempio di biodiversità con specie vegetali provenienti da tutto il mondo ma profondamente radicato nel territorio toscano, sarà il punto di partenza per questa riflessione. Il progetto rientra nel contributo del PNRR del Ministero della Cultura per i “Parchi e Giardini storici”.

"Le Città del Futuro" è concepito come una serie di dialoghi tra artisti della comunità internazionale e importanti protagonisti del nostro tempo, con l'intento di esplorare il ruolo dell'arte contemporanea come stimolo e strumento per costruire un'idea di città del futuro che sia vivibile e apprezzabile anche per le generazioni future.

Alessandro Corsini, Presidente dell'Orto Botanico Corsini e OBC Sculpture, afferma: "Siamo entusiasti di ospitare questo evento che mette in luce il dialogo tra arte, architettura e paesaggio. L'Orto Botanico Corsini è il luogo ideale per questo tipo di riflessione, grazie alla sua ricchezza in biodiversità e alla sua storia radicata nel territorio toscano. Con i progetti artistici che l'Orto Botanico sostiene e con la creazione di OBC Sculpture, sottolineo quanto sia importante per me promuovere l'arte come strumento fondamentale per la costruzione di città più vivibili e sostenibili per il futuro".

Gli interventi della serata saranno moderati da Vania Colasanti, giornalista della Repubblica e scrittrice. Parteciperanno Mario Cristiani, Presidente dell'Associazione Arte Continua; Chiara Orsini, Assessore al Turismo, Cultura, Sport e Commercio di Monte Argentario; Alessandro Corsini, Presidente dell'Associazione Orto Botanico Corsini; Marco Casamonti, Architetto e Professore alla Scuola Politecnica di Genova; Loris Cecchini, artista; e Flavio Bucciarelli, Presidente di Erqole.

Per partecipare agli eventi "I Notturni", è gradita la prenotazione scrivendo a info@ortobotanicocorsini.org o telefonando al +39 331 4727022.