Art Metal: a Grosseto un nuovo corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

L’agenzia Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto forma i futuri artigiani del metallo. Open day Lunedì 7 ottobre 2024 al laboratorio orafo Cartesio via Liri 29 Grosseto

Grosseto: Il corso gratuito mira a formare 20 figure tecniche della progettazione, creazione e realizzazione di oggetti in metallo anche tramite forgiatura nel settore dell’artigianato artistico. Le iscrizioni sono aperte e scadono l’11 ottobre 2024.

Professionisti orafi e esperti incastonatori come docenti e tirocini nelle aziende. È in partenza a Grosseto Art Metal, un percorso gratuito di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), finanziato totalmente dalla Regione Toscana. Una grande opportunità, ideata e promossa dall’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto, per chi vuole inserirsi nel mondo del lavoro con una formazione specializzata.

Lunedì 7 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 è in programma l’open day nei locali del laboratorio orafo Cartesio, partner dell’iniziativa, in via Liri 29 a Grosseto. Durante la giornata di presentazione sarà possibile scoprire i moduli e la struttura didattica, lo staff organizzativo, i docenti e le aziende partner del progetto.

Il percorso ha una durata complessiva di 990 ore, di cui 564 ore in aula/laboratorio, 30 ore di orientamento e 396 ore di stage aziendale e si svolgerà a Grosseto da ottobre 2024 a ottobre 2025. Possono candidarsi non occupati o occupati, diplomati provenienti sia da istituti tecnici che da licei, ma anche chi è stato ammesso al quinto anno dei percorsi liceali, residenti o domiciliati in Regione Toscana. È previsto il riconoscimento il riconoscimento di crediti della facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena, partner del progetto.

Le figure che usciranno da questo percorso altamente specialistico potranno aprire una propria attività oppure lavorare in aziende del mercato locale e non legate alla realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy, con specifica attenzione per la lavorazione dei metalli (ferro e rame) e dei metalli preziosi, nel settore della moda e affini.

Gli studenti e le studentesse acquisiranno conoscenze base sull’intero processo produttivo di un gioiello, partendo dalla progettazione, il traforo, la saldatura fino ad arrivare alla costruzione più avanzata di un monile. In aula ci saranno imprenditori, personale proveniente dal mondo del lavoro, che condivideranno il proprio sapere tecnico e pratico ed esperti esterni incastonatori, dei veri e propri tecnici meccanici dell’oreficeria. Sono previste inoltre, lezioni dedicate alla progettazione in ambiente 3D, individuando i migliori software e plugin, e alla tecnica cesello e sbalzo legata alla tradizione orafa etrusca del nostro territorio. A tali discipline si aggiunge lo studio della moda e dello stile personale, lo studio delle tecnologie e delle lavorazioni tipiche del settore.

“La nostra proposta parte da lontano — commenta Cristina Frascati direttrice di Formimpresa — da quando abbiamo deciso come associazione di categoria di entrare nel mondo della scuola attraverso i percorsi di orientamento di alternanza scuola lavoro con gli studenti e studentesse del Liceo artistico di Grosseto. Durante questi incontri è emerso il grande interesse verso questo settore e con Art Metal abbiamo voluto dare una risposta, offrendo la possibilità di proseguire questo percorso anche post diploma. Una formazione estremamente qualificante che si pone tra la scuola media superiore e l’Università.”

“Art Metal nasce dalla necessità — afferma Anna Maria Cartella maestra orafa partner del progetto — degli artigiani di trasferire le proprie competenze e di dare la possibilità ai giovani di entrare in un mondo molto competitivo come il settore orafo”.

Il corso gratuito è progettato dall’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto insieme all’Università di Siena, il Polo universitario grossetano, il Polo Bianciardi e il laboratorio orafo Cartesio.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del Programma regionale FSE+ periodo 2021-2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it). Il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Per ulteriori informazioni e per formalizzare le iscrizioni

Tel. 0564 419640/ 0564 419675 – formimpresa@artigianigr.it www.artigianigr.it - www.formimpresa.net