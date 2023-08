Arrivano i giorni dell'Assunta a Castiglione della Pescaia

Messa e processione del 14 agosto presiedute da mons. Semenyshyn, vescovo ausiliare dell'Arcieparchia Ivano -Frankivsk



Grosseto – Don Gigi Verdi, Mago Magone, mons. Semenyshyn. Quest'anno i giorni dell'Assunta saranno, a Castiglione della Pescaia, anche un'esperienza di incontri, grazie al calendario di proposte messo insieme dalla parrocchia di San Giovanni Battista.

A Castiglione metà agosto segna la festa del mare, che si concretizza nel Palio dedicato all'Assunta (che si disputerà domenica 20 agosto) e nella processione a mare con il simulacro della Vergine Assunta. Ma quest'anno, accanto a questi due momenti che fanno parte della tradizione del paese, anche altre iniziative.

Si inizierà la sera del 10 agosto, quando a Castiglione della Pescaia verrà don Luigi Verdi, fondatore della comunità di Romena, tra il Casentino e La Verna. Un'esperienza di fede che è nata attorno all'antica pieve, di cui don Gigi Verdi è è il fondatore e il responsabile. Nel 1991, dopo un periodo di crisi personale e spirituale, ha chiesto al vescovo di Fiesole di poter realizzare a Romena un’innovativa esperienza di incontro e di accoglienza.

In pochi anni le attività volute da don Luigi hanno cominciato a far transitare nel ‘porto di terra’ di Romena sempre più viandanti di questo tempo, in cerca di un posto dove poter sostare, incontrare se stessi e gli altri, e riprendere il proprio cammino. Oggi è un luogo d’incontro per chiunque abbia bisogno di un po’ di semplicità e di calore, dove sentirsi a casa. In dialogo con don Paolo Gentili, parroco di Castiglione, don Gigi offrirà la sua lettura, alla luce del Vangelo, sui temi di più stretta attualità (ore 21.15 chiesa Santa Maria Goretti).

L'11 agosto la Chiesa fa memoria di santa Chiara d'Assisi e come ormai è consuetudine da diversi anni, la locale fraternità dell'Ordine francescano secolare offre una serata di preghiera all'aperto, nell'area antistante la chiesa di San Giovanni Battista, nel borgo medievale. Presiederà p. Samuele Duranti (ore 21.15).

Sabato 12 agosto una serata dedicata ai bambini e a coloro che, pur adulti, vogliono comunque coltivare anche la dimensione più fanciullesca e semplice che è in loro. La parrocchia, infatti, ospiterà fra' Adriano Appollonio, in arte Mago magone. Frate francescano originario di Grosseto, fra' Adriano ormai da molti anni porta l'annuncio cristiano anche attraverso una serie di giochi di “prestigio” che aiutano grandi e piccini a comprendere le grandi verità del Vangelo.

Mago magone, che da settembre sarà il nuovo guardiano del convento San Francesco di Grosseto, terrà il suo spettacolo alle 21.15 nella chiesa di Santa Maria Goretti. Il 14 agosto un'altra giornata ricca. Alle ore 18.30, nell'area verde retrostante le sale parrocchiali di Santa Maria Goretti, nel contesto di un momento di preghiera, le tre croci collocate lì in occasione della Via crucis drammatizzata celebrata il venerdì santo, saranno intitolate a Lorenzo, giovane deceduto un anno fa, e a tutti i giovani castiglionesi prematuramente saliti in cielo.

Alle ore 19 la Messa solenne vigiliare dell'Assunta, che sarà presieduta – così come la processione che la seguità – dal vescovo Mykola Semenyshyn, ausiliare dell'Arcieparchia Ivano -Frankivsk, in Ucraina. Al termine, come detto, si snoderà la processione in onore dell'Assunta, con i labari dei rioni, le madrine e gli equipaggi del palio e la statua di Maria trasportata su una piccola imbarcazione trainata fino al porto canale, da dove la processione proseguirà in mare aperto. A largo sarà recitata la preghiera del marinaio e gettata la corona in onore dei caduti del mare. La gente potrà partecipare salendo gratuitamente sulla motonave Blu Navy, mentre autorità civili e religiose, coi volontari saliranno sulla motonave La Fenice. Gli eventi sono realizzati col contributo di Conad.