Arrivano a Grosseto i Concerti del Granduca: Tre appuntamenti da qui a Novembre

Si inizia domenica con un omaggio al grande tango della tradizione



Grosseto: Dopo i fortunatissimi concerti estivi che hanno registrato nei mesi scorsi sempre il tutto esaurito presso le Terme Leopoldine di Marina di Grosseto, la rassegna dei Concerti del Granduca, nell’ambito del Festival Internazionale “Music & Wine” sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini torna come di consueto in città e lo fa con il concerto di domenica prossima 9 ottobre presso la Sala Azzurra dell’Hotel Granduca a Grosseto alle ore 17,30 ospitando i musicisti argentini di fama internazionale Orlando Di Bello al bandoneon e Mariano Gil alla chitarra con un programma molto coinvolgente tutto dedicato al tango, da quello della tradizione fino al “tango nuevo” di Astor Piazzolla. Sono in programma infatti tanghi molto conosciuti quali Per una Cabeza, El Choclo, La Cumparsita accanto agli “highlights” di Astor Piazzolla quali Balada para un loco, Adios Nonino e Libertango. Certamente una grande occasione da non perdere per gli amanti del genere, con la presenza fra l’altro, di due artisti che vantano singolarmente una grande carriera sia nel mondo del tango come il bandoneonista Di Bello, collaboratore e solista presso i più prestigiosi gruppi di tango argentini ed europei che anche in quello della musica classica. Il chitarrista Mariano Gil infatti si è formato presso il Conservatorio Superiore di Musica di Buenos Aires e svolge una intensa attività concertistica anche come solista.

E dopo il ritmo del tango arriverà al Granduca anche la “musica della pubblicità”, complice il Quartetto Italiano di Clarinetti che il prossimo 6 novembre torna attesissimo a Grosseto dopo alcuni anni e che con garbo e ironia condurrà gli ascoltatori sul filo del ricordo degli spot pubblicitari “storici” che hanno fatto conoscere certi brani di musica classica (e non solo) al grande pubblico televisivo. Toccherà quindi al Duo formato dai chitarristi Sandro Lazzeri e Ciro Carbone concludere il ciclo dei Concerti del Granduca domenica 27 novembre con un bel programma dedicato al virtuosismo sulle sei corde, da Vivaldi e Scarlatti fino a Carulli, Giuliani e Boccherini.

Come oramai da tradizione anche quest’anno l’Hotel Granduca offrirà al pubblico di ciascuno dei pomeriggi musicali la possibilità di poter accedere al proprio centro benessere al prezzo speciale di € 15 (anziché 25) e di poter cenare con i musicisti al termine dello spettacolo al prezzo speciale di € 25 bevande comprese. L’ingresso allo spettacolo è a Ingresso Gratuito prenotando presso l’Associazione Amici del Quartetto al numero 333 9905662 (anche whatsapp) o scrivendo alla email amiquart@gmail.com .