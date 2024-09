Il Totem troverà spazio presso Palazzo Comunale e il taglio del nastro venerdì 6 settembre alle ore 17. Roberta Cecco assessore alle Politiche Sanitarie: “E’ un servizio davvero importante per tutta la nostra comunità perché aiuta le persone ad ottenere le soluzioni, ad accorciare i tempi e avere più velocemente referti, autocertificazioni, attestati per le vaccinazioni ecc.. Quindi siamo davvero molto soddisfatti che questa opportunità sia anche qui”.

Radicondoli: Arriva il nuovo Totem Punto Sì a Radicondoli, il salvatempo della salute, ovvero lo sportello automatizzato attraverso il quale si può accedere ai servizi on line del Servizio sanitario della Toscana con la propria Carta sanitaria elettronica attivata. Il Totem troverà spazio presso Palazzo Comunale e il taglio del nastro venerdì 6 settembre alle ore 17.



“E’ un servizio davvero importante per tutta la nostra comunità - dice Roberta Cecco assessore alle Politiche Sanitarie di Radicondoli – perché aiuta le persone ad ottenere le soluzioni, ad accorciare i tempi e avere più velocemente referti, autocertificazioni, attestati per le vaccinazioni ecc.. Quindi siamo davvero molto soddisfatti che questa opportunità sia anche qui a Radicondoli”.

Quale è il servizio che si può fare con il Totem Punto Sì? E’ possibile stampare i referti di laboratorio delle analisi effettuate presso le strutture del Sistema sanitario regionale. Non solo, si possono stampare i referti di radiologia, l'attestato di esenzione dal ticket per reddito. Ed ancora, è possibile compilare e inviare l'autocertificazione dell'esenzione dal ticket, stampare l'attestato scolastico delle vaccinazioni o, in alternativa, il promemoria delle vaccinazioni, stampare il libretto vaccinale. Con il Totem si può cambiare il medico di famiglia, si può attivare la App Toscana Salute. Il servizio rilascia una stampa con un QR Code che consente di associare un'identità digitale al proprio dispositivo mobile. Con questo strumento si possono gestire i consensi del FSE, è possibile rilasciare e revocare i consensi del Fascicolo sanitario elettronico.

“E’ un modo ulteriore per i cittadini di pensare alla propria salute e noi come amministrazione di dargli degli strumenti di facilitazione - continua Cecco – Il grazie è alla Regione Toscana e al Sistema Regionale Sanitario per aver portato questo tipo di servizio anche da noi, una comunità nel centro toscana, ma vicino al territorio e connessa con la fibra ad alta velocità”.