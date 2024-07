Cronaca Argentario: Uomo in stato di alterazione danneggia locale e poi aggredisce Carabinieri 16 luglio 2024

Monte Argentario: Uomo di 35 anni, in forte stato di alterazione psicofisica, nella serata di ieri lunedì 15 luglio si è reso protagonista di danneggiamenti ad arredi in un bar di Monte Argentario. Prontamente chiamati i Carabinieri, all’arrivo degli stessi, la persona ha reagito con aggressione fisica e minacce contro gli uomini dell’Arma. Una volta identificato, l'uomo è stato trasferito presso l'ospedale Misericordia di Grosseto, dove ha ricevuto le prime cure del caso. Nei suoi confronti, oltre che per danneggiamento, è scattato anche l'arresto per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

(fonte: Adnkronos)

