Argentario: Elezioni Amministrative 2023 - Servizi e informazioni

I risultati in tempo reale sul sito internet e in sala consiliare



Porto Santo Stefano: Domenica 14 e lunedì 15 maggio si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Monte Argentario. A tal proposito l’ufficio elettorale del Comune ricorda che a Porto S.Stefano si voterà in un’unica sede, la scuola elementare di Piazzale Sant’Andrea (sezioni elettorali dal n.1 al n.9 ).

A Porto Ercole si vota presso la scuola materna di via Campagnatico (sez. nn. 10-11-12).

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti nei seguenti giorni ed orari : Ufficio Elettorale di Porto S.Stefano Corso Umberto I n.38 :

venerdì 12 maggio dalle ore 09:00 alle ore 18:00

sabato 13 maggio dalle ore 09:00 alle ore 18:00

domenica 14 maggio dalle ore 07:00 alle ore 23:00

lunedì 15 maggio dalle ore 07:00 alle ore 15:00

L’Ufficio Anagrafe presso la Delegazione di Porto Ercole in Piazza Roma n.18 :

sabato 13 maggio dalle ore 09:00 alle ore 18:00

domenica 14 maggio dalle ore 07:00 alle ore 23:00

lunedì 15 maggio dalle ore 07:00 alle ore 15:00

Gli elettori che per problemi fisici non possono esercitare da soli il diritto di voto possono richiedere la relativa certificazione presso il Poliambulatorio di Porto S. Stefano ai funzionari medici dell'Azienda Sanitaria venerdì 12 maggio dalle ore 09:00 alle ore 10:00.

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 15.00 di lunedì 15 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.

Anche quest’anno sarà possibile seguire on line, sul sito del Comune, l’andamento delle votazioni, dai primi dati parziali fino ai risultati definitivi non appena questi saranno comunicati dalle sezioni scrutinate.

Verranno pubblicati anche i dati sull’affluenza al voto degli elettori argentarini alle ore 12, 19 e 23 di domenica 14 maggio e alle ore 15 del lunedì.

Questo in link :

http://192.168.51.222/eleonlines/client/modules.php?op=gruppo&name=Elezioni&id_comune=53016&file=index&id_cons_gen=3

Il programma è accessibile anche su smartphone.

Nella sala consiliare saranno allestiti spazi di consultazione e schermi per seguire in diretta i risultati, chi vorrà potrà recarsi al Palazzo Municipale ed aggiornarsi sull’andamento del voto. L’adunanza dei presidenti di seggio per la proclamazione degli eletti (sindaco e consiglieri) avrà luogo lunedì 15 maggio alle ore 19,00 presso la sez. n.1 nel plesso scolastico di piazza S.Andrea a Porto S.Stefano. Il corpo elettorale di Monte Argentario è così composto : 5.055 uomini e 5.260 donne per un totale di 10.315. I diciottenni che voteranno per la prima volta sono 50 (24 maschi e 26 femmine)