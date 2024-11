Argentario: Convocato il Consiglio comunale

Porto S. Stefano: Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 19 novembre 2024 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 20 novembre 2024 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :

1) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

2) Nuovo Piano Operativo del comune di Monte Argentario - Adozione

3) Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per altri servizi di igiene ambientale – Approvazione del nuovo testo normativo e relativi allegati

4) Attuazione dell’art. 23, comma 1, lett. a delle NTA del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole – Concessione demaniale degli ormeggi presenti nell’area portuale in favore del comune di Monte Argentario

5) Ricognizione convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria con appendice socio assistenziale 2022-2027

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it