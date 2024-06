Argentario: Convocato il Consiglio comunale

Porto S.Stefano: Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 4 giugno 2024 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 5 giugno 2024 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:



1) Approvazione verbali sedute precedenti (22 aprile 2024)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Variazione al documento unico di programmazione (d.u.p) 2024/2026

4) Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2024-2026 con applicazione avanzo di amministrazione (art. 175 c.2 t.u.e.l.)

5) Approvazione "Regolamento per la gestione del mercato ittico all’ingrosso della produzione dei prodotti della pesca di mare di Monte Argentario"

6) Atto interpretativo relativo alle modalità applicative della disciplina urbanistica comunale relativo alla materia dei parcheggi pertinenziali in deroga

7) Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 275/2024

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it