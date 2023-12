Argentario: Convocato il Consiglio comunale

Monte Argentario: Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 15 dicembre 2023 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 16 dicembre 2023 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :



1) Approvazione verbali sedute precedenti (17 novembre 2023)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, societa' e istituzioni nel mandato amministrativo 2023-2028

4) Approvazione del documento unico di programmazione (d.u.p.) per il triennio 2024/2026

5) Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2022 dal Comune ai sensi dell' art.20 del t.u.s.p. d.lgs 175/2016

6) Piano di zona peep e pip - determinazione dei prezzi di cessione delle aree da cedere in diritto di proprietà e in diritto di superficie

7) Istituzione della Consulta comunale per l'edilizia e l'urbanistica ed approvazione del relativo regolamento

8) Approvazione nuovo regolamento della Commissione Pari Opportunita'

9) Determinazione compenso revisore unico dei conti della costituenda azienda speciale del Comune di Monte Argentario - art. 18 c. 5 dello statuto approvato con delibera di consiglio n. 105 del 17.11.2023

10) Approvazione del nuovo regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Monte Argentario

11) Mozione ai sensi dell'art. 23 regolamento consiglio comunale - Commissione Comunale per le Pari Opportunita’ tra uomo e donna (prot. n. 42018 del 23.11.2023)

