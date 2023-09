Argentario: Convocato il Consiglio comunale

Porto S.Stefano: Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 8 settembre 2023 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 9 settembre 2023 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:



1) Approvazione verbali sedute precedenti (18 luglio 2023)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Ratifica delibera g.c. n. 112 del 11.08.2023 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 con applicazione avanzo di amministrazione

4) Variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale delle opere pubbliche anno 2023

5) Variazione documento unico di programmazione (d.u.p.) 2023/2025 approvato con delibera di consiglio n. 12 del 07.03.2023

6) Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art.175 comma 2 del Tuel 267/2000 con applicazione avanzo di amministrazione

7) Istituzione imposta di soggiorno e approvazione regolamento comunale art. 4 d. lgs. n. 23 del 14.03.2011

8) Approvazione del bilancio consolidato per l' esercizio 2022 in base al principio applicato n.4/4 di cui al d. lgs 118/2011.

9) Riconoscimento debito fuori bilancio art.194 d.lgs n.267 del 18/08/2000. Sentenza n. 384/2023

10) Modifica dell'art. 1 del regolamento comunale relativo al calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai fini del rilascio dei titoli edilizi, titolo VII capo I della L.R.T. 65/2014, approvato con D.C.C. n. 32 del 09/03/2017, con riferimento alla modalita' di calcolo del costo di costruzione per la realizzazione delle piscine.

11) Interrogazione : delega ai sensi dell’art. 45 “Partecipazione” dello statuto comunale di Monte Argentario al sig. Nazzareno Bausani relativa alla programmazione annuale per interventi in materia di ormeggi comunali con particolare riferimento alla gestione della catenaria della Pilarella e dei pontili in Darsena Arturo (prot. n. 26254/2023)

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it