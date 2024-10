Argentario, bollette TARI. La giunta comunale fissa nuove scadenze

Monte Argentario: L’Amministrazione comunale informa tutti i contribuenti che, al fine di agevolare il puntuale assolvimento dell'obbligazione tributaria, ha deliberato il differimento del termine di pagamento delle rate TARI. Le nuove date per il pagamento della TARI 2024 sono così fissate : 18 ottobre 2024 scadenza 1° rata e scadenza rata unica - 18 novembre 2024 scadenza 2° rata - 18 dicembre 2024 scadenza 3° rata.



La nuova deliberazione si è resa necessaria a seguito della ritardata postalizzazione degli avvisi di pagamento rispetto alle scadenze fissate in precedenza dal Comune. La Creset spa, concessionario del servizio tributi incaricata di elaborare il ruolo TARI 2024 e di inviare le bollette agli utenti, ha motivato tale ritardo nell’elaborazione del ruolo poichè condizionata dalle modifiche dettate da ARERA che, con delibera n. 386/2023/R/rif, ha istituito per l’anno 2024 sul prelievo della Tassa Rifiuti due nuove voci di entrata di natura perequativa e che la ditta ha dovuto parametrizzare le suddette componenti perequative e provvedere alla bonifica delle posizioni sul gestionale del tributo che non ha consentito la bonifica massiva.