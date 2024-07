Argentario. Bando per la vendita di unità immobiliari di proprietà del Comune

Monte Argentario: L’amministrazione comunale di Monte Argentario ripropone in vendita quattro unità immobiliari di proprietà comunale. Si tratta, per la precisione, di un appartamento sito in Corso Umberto I a Porto S. Stefano della superficie di mq 70 prezzo a base d’asta fissato in 210.000,00 euro, di un terreno in località Appetito di 250 mq prezzo a base d’asta 140.000,00 euro e di due aree di verde attrezzato in via delle Buche a Porto Ercole ( 110 mq prezzo a base d’asta 15.400,00 – 104 mq prezzo a base d’asta14.560,00 ).



Ulteriori dettagli e modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale alla pagina “Bandi di gara”.

I soggetti interessati a partecipare all’asta pubblica per l’acquisto di uno o più dei suddetti lotti dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 agosto 2024 all’ufficio Protocollo del Comune il plico chiuso contenente l’offerta.

Il giorno 22 agosto 2024 alle ore 10,00 nella sala consiliare del Municipio avrà luogo l’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base fissato nel bando.

Info : Ufficio Patrimonio 0564 811968 – 959