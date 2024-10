Monte Argentario: I sanitari del 118 della Asl Toscana sudest sono stati attivati alle ore 7,52 a Porto Santo Stefano, in via Baschieri, per soccorrere una donna 87 anni investita da auto. La persona è stata trasportata in codice 2 al Pronto soccorso dell'ospedale Le Scotte Siena da Pegaso 1.

Sul posto ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano, forze dell'ordine e Pegaso 1