Arezzo, Siena e Grosseto: in arrivo modifiche ai bus scolastici

Grosseto: Modifiche ai servizi bus scolastici di Autolinee Toscane sono in programma a partire da giovedì 3 ottobre nel territorio di Gavorrano, in provincia di Grosseto, e da lunedì 7 ottobre nei bacini di Arezzo e Siena.



Gavorrano

Da giovedì 3 ottobre dalle ore 8.00 fino al termine dei lavori, per consentire lavori di consolidamento su via Veneto, sarà interrotto il collegamento Gavorrano-Ravi e Parco Finoria: le linee subiranno delle variazioni e agli autobus sarà consentita la manovra in Piazza. In particolare, le linee extraurbane 3/G - 44C - 46M da Ravi procederanno per Bivio Ravi, ex Aurelia, Bivio Menga, Gavorrano (dove previsto) dove riprendono normale itinerario. Da Gavorrano i bus procedono per Bagno di Gavorrano, Bivio Menga, Bivio Ravi e Ravi dove riprendono normale itinerario. Per quanto riguarda le linee extraurbane 31F - 32F - 34F tutte le corse giunte a Gavorrano effettuano manovra di svolta nel piazzale antistante Piazza della Resistenza.

Saranno momentaneamente soppresse le Fermate GV628 e GV629

Siena

Linea ST2

La corsa delle ore 6.05 in partenza da Torrita per Montefollonico sarà anticipata alle ore 6.00. La corsa delle 6.25 in partenza da Montefollonico per Torrita sarà anticipata alle ore 6.20.

Linea FT4

La corsa delle ore 13.45 in partenza da Montepulciano per Chiusi sarà anticipata alle ore 13.40.

Linea FT9

La corsa delle ore 13.00 in partenza da Chiusi per Sarteano sarà posticipata alle ore 13.20.

Linea T62

La corsa delle ore 7.42 in partenza da Chiusi/piazza Dante per Chiusi/Cimitero Vecchio sarà anticipata alle ore 7.38.

Linea FN1

La corsa delle ore 13.25 in partenza da Montepulciano Autostazione per Ospedale Nottola sarà anticipata alle ore 13.20. La corsa delle ore 13.35 in partenza da Ospedale Nottola per Montepulciano Autostazione sarà anticipata alle ore 13.30.

Arezzo

Linea 22S

La corsa delle ore 6.40 in partenza da Arezzo/Guido Monaco per Capezzine (Istituto Agrario) sarà posticipata alle ore 6.45.

Linea LH4

La corsa delle ore 13.27 in partenza da Bibbiena Paese Strada in Casentino sarà posticipata alle ore 13.29.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane.