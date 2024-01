Arcidosso: Bonifica amianto, iniziati i lavori su capannone in paese

L’immobile, già sanificato, sarà adesso ristrutturato ed acquisito al patrimonio comunale, destinato a magazzino dell’ufficio tecnico



Arcidosso: Un vecchio magazzino del settore strade e viabilità della Provincia, di circa 220 mq e dismesso da anni, ubicato in zona Rapale all’interno dell’area urbana di Arcidosso, proprio a ridosso di villette e perfino della caserma della Polizia Stradale, aveva fatto scattare l’allarme tra i residenti poiché il tetto, realizzato in moduli di eternit, poteva portare ad una progressiva diffusione di fibre di amianto nell’ambiente circostante.

Per questi motivi l’Amministrazione Comunale si era attivata, già a partire dal 2022, con la Provincia di Grosseto per la bonifica e messa in sicurezza del magazzino, oltre che per trovare una nuova destinazione d’uso per l’immobile pubblico.

Quindi proprio verso la fine dell’anno è stato raggiunto un accordo tra i due enti per cui l’immobile è stato dato in concessione d’uso dalla Provincia al Comune, il quale si impegna a proprie spese alla rimozione e smaltimento in piena sicurezza dell’amianto ed alla posa in opera di una nuova copertura a norma. Una volta terminata l’operazione si procederà al definitivo passaggio di proprietà, stornando gli importi di bonifica e messa in sicurezza dal prezzo di compravendita. Grazie a questa soluzione il Comune ha potuto incaricare celermente una ditta specializzata e proprio lunedì sono iniziati i lavori di bonifica che si sono appena conclusi (v. foto).

“Non è stato facile venire a capo di questa complicata situazione – afferma il Sindaco Jacopo Marini – ma siamo riusciti nel duplice intento di mettere in sicurezza l’immobile per quanto riguarda i possibili rischi sanitari per la popolazione e di riqualificare quell’area con beneficio per tutti i residenti. Ma questa operazione ci consente anche un altro importante risultato che è quello di poter razionalizzare i magazzini comunali, attualmente dislocati su più immobili in vari punti del paese, anche in locazione da terzi. Infatti con la prossima acquisizione dell’immobile, e la sua ristrutturazione sarà possibile trasferirci l’intero parco mezzi ed attrezzature dell’ufficio tecnico. In questo modo – conclude il Sindaco – sarà garantita sia una migliore logistica ed operatività dei nostri operai ma anche risparmi sulle locazioni”.

Il Sig. Aviano Bargagli, uno dei residenti nella zona e che si era fatto portavoce dei cittadini preoccupati per la presenza di amianto esprime soddisfazione “siamo felici che l’Amministrazione Comunale abbia finalmente garantito la messa in sicurezza di quell’edificio che destava non pochi timori per la nostra salute. Siamo inoltre contenti che quell’immobile venga recuperato e riutilizzato, garantendo una riqualificazione di quell’area ormai abbandonata”.