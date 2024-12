"Architetture sonore": il libro di Andrea Gozzi alla Mediateca Digitale della Maremma

Grosseto: Un libro che parla delle relazioni tra ascolto e spazio. Dove il luogo in cui si compone musica o in cui si esegue è al tempo stesso contenitore e contenuto dell’esperienza. E’ “Architetture sonore”, il libro di Andrea Gozzi, musicista e musicologo follonichese, che lo presenta domani, domenica 22 dicembre alle 19, alla Mediateca Digitale della Maremma (Chiasso delle Monache, 9 – 11 Grosseto).

Questo volume mette in dialogo temi, ricerche, interpretazioni e opere musicali con gli spazi della composizione, della performance e dell’ascolto; dalla preistoria al web, attraverso la storia della musica, selezionando casi esemplari che testimoniano di una relazione strutturale tra la creazione musicale e lo spazio. Tra le tipologie di spazio affrontate troviamo la sala da concerto, il teatro d’opera, gli spazi della popular music e gli spazi virtuali del web: “architetture sonore”, un termine che indica al tempo stesso la composizione e il luogo in cui la si ascolta. Questa è la storia millenaria del dialogo tra lo spazio e i suoni, tra le architetture e la musica.

Andrea Gozzi è musicista e musicologo, ricercatore presso la Faculté de musique – Université de Montréal (Canada) e collabora attivamente con il centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale a Firenze. È autore di numerosi saggi e volumi dedicati alla storia del rock e biografie musicali edite in Italia e in Canada. Per Arcana ha pubblicato Tonight, Tonight. La malinconia infinita degli Smashing Pumpkins (2021).