Uscita Manni da Pd, Ottaviani (FDI): “Ultimo atto di tragedia politica annunciata”

Follonica: “Con l'uscita da parte di Giacomo Manni dal gruppo consiliare de Pd, possiamo affermare senza ombra di dubbio di aver assistito all'ultimo atto di una tragedia politica annunciata che purtroppo coinvolge anche moltissimi cittadini follonichesi”. A dirlo in una nota è Agostino Ottaviani, presidente del circolo Fratelli d’Italia Follonica e componente del direttivo provinciale.

“Il chiamarsi fuori da parte di Manni dal partito democratico, infatti - prosegue Ottaviani, - non può che essere il requiem di quel modo di fare politica che ha da sempre contraddistinto il centrosinistra: l'autoreferenzialità, la prevaricazione e l'astio incondizionato verso chi la pensa diversamente dai “dinosauri” della politica, che hanno sempre fatto il buono ed il cattivo tempo in quel partito, lasciando molto spesso una scia di caduti durante il loro percorso".

“Parafrasando una massima tanto cara a uno storico della politica quale è stato Pietro Nenni: "Gareggiando a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura", possiamo altrettanto dire che la vecchia classe politica del Pd, a forza di cercare il “nemico” interno senza mai guardarsi allo specchio, pian, piano si auto epurerà da sola. Manni, infatti, - commenta l’esponente di FDI - dopo aver dato un iniziale appoggio a Ricciuti, sembrerebbe essersi macchiato di lesa Maestà ai danni dei vecchi “soloni” della politica follonichese. Da lì in poi, il Pd non ha fatto altro che accompagnare Manni lentamente alla porta: prima escludendolo da capogruppo Pd in consiglio comunale e mettendoci addirittura Andrea Pecorini, che era si candidato sindaco ma che era rappresentante anche di strana creatura politica sfociata nella lista civica, appunto denominata: “Andrea Pecorini Sindaco" presieduta non da lui stesso, ma dal consigliere Betti. In secondo luogo, ed ecco l'ultimo schiaffo politico, con l'elezione di Iannitelli a capo della segreteria Dem”.

“Iannitelli – prosegue Ottaviani – sulla stampa liquida l'uscita di Manni con un: "Ai cittadini in questo momento interessa altro", lasciando trasparire quella poca voglia di collaborazione che sicuramente, a parer nostro, ha spinto il consigliere Manni a uscire dal loro gruppo. Insomma, un partito, quello dei Dem, in balia della vecchia classe dirigente che si sta lentamente avvitando su se stesso eliminando, a nostro avviso, ogni forma di dissenso interno”.

“Questa crisi interna al Pd serva di monito ai cittadini follonichesi per tirare le somme della politica locale: per mesi interi il Pd ci accusava di essere deboli, autoritari, e divisi al nostro interno. Ma siamo veramente sicuri che lo eravamo davvero come volevano far credere? Noi, posso affermare, no. Su loro, dopo questa ennesima uscita, decisamente si”, conclude Agostino Ottaviani presidente FDI Follonica.