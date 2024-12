Civica "Prima Follonica": “il panettone la vera causa della caporetto del Pd”

Follonica: “Il famigerato panettone natalizio si avvicina e la maggioranza follonichese appare ogni giorno che passa, sempre più sicura di se stessa in barba a tutti coloro i quali speravano in una fine prematura della legislatura. Di tutto questo si sta sempre più rendendo conto la minoranza, che comincia a capire quanto siano lunghi cinque anni di opposizione. Tutto questo genera problematiche interne nel PD, che l’accettazione tardiva della sconfitta elettorale porta alla luce solo adesso.

Per cui non deve sorprendere che l’opposizione litighi proprio mentre non governa, mentre invece andava d’amore e d’accordo quando governava. Analizzando questo aspetto non ha del clamoroso il fatto che l’unico candidato del Partito Democratico ad aver ottenuto un notevolissimo riconoscimento in termini di voti, abbia deciso di fare un legittimo percorso politico autonomo. Considerare indispensabili candidati elettorali che proprio gli stessi cittadini hanno rimandato a casa, rivela grossolani errori di valutazione politica fatti dal gruppo dirigente del PD. Certamente questa Caporetto del PD non è un problema della maggioranza come qualche articolo, volutamente fazioso, ha riportato. Noi non abbiamo bisogno di vedere divisa e indebolita l’opposizione per renderci conto della nostra forza politica. Semmai sarebbe interessante che i consiglieri Pecorini, Giorgieri e Stella spiegassero ai cittadini che li hanno votati quello che sta accadendo al loro interno, invece di fare finta che tutto sia normale spostando continuamente l’attenzione su altri temi. In conclusione auguriamo a tutti Buone Feste con la certezza di avere sulla tavola un gustoso panettone per i prossimi cinque anni”, termina la nota della lista civica Prima Follonica