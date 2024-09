Appuntamento con ImagO Orbetello: all'ex Polveriera Guzman si discute di Intelligenza Artificiale

Orbetello: Il 13 Settembre alle 21 l'ex Polveriera Guzman ospiterà l'ultimo appuntamento dell'estate con ImagO, organizzato dall'omonima associazione in collaborazione con il Comune di Orbetello: "AI: presente e futuro di un mondo nuovo" con Rossano Baronciani, Daniele Marotta e Eolo Perfido.



«In un’epoca in cui l’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo i confini del possibile – spiegano da ImagO - è fondamentale esplorarne le innovazioni, potenzialità e limiti. Vi invitiamo a un evento unico per esplorare il mondo dell’ AI, un viaggio attraverso le sue potenzialità e contraddizioni, con interventi che spazieranno dall’analisi filosofica alla narrazione visiva. Rossano Baronciani – docente e saggista, Daniele Marotta – illustratore e fumettista ed Eolo Perfido – fotografo e artista visuale – si confronteranno in un dialogo ricco di spunti creativi e critici».

«Un’occasione – aggiungono gli organizzatori - per chiunque sia interessato a comprendere le dinamiche di un nuovo mondo in rapida evoluzione e come la AI stia trasformando l’arte, la cultura e il pensiero contemporaneo. La possibilità di approfondire un tema cruciale per il nostro tempo, guidato da voci autorevoli che sapranno stimolare curiosità e senso critico. Un’opportunità per porre domande, condividere idee e, soprattutto, riflettere sul ruolo che l’intelligenza artificiale avrà nella quotidianità e nel mondo del lavoro. L'ingresso è gratuito, è gradita prenotazione a info@imagorbetello.com».

«Ringraziamo ImagO – conclude l'assessore alla cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – per accendere un faro su un tema di grande attualità, offrendo un'occasione di dibattito sul territorio che si preannuncia di alto livello. Innovazione e orizzonti tecnologici potenzialmente rivoluzionari possono essere visti con una certa diffidenza, ma, di contro, se conosciuti e padroneggiati alcuni strumenti possono rappresentare un'opportunità. Grazie a ImagO venerdì 13 settembre a Orbetello saranno analizzati proprio le luci e le ombre che l'Intelligenza Artificiale porta necessariamente con sé e, come amministrazione, non possiamo che condividere le finalità di un evento fatto di più appuntamenti che hanno spaziato dall'arte di livello internazionale a occasioni di incontro di pregevole livello culturale».

Ospiti:

Eolo Perfido (Cognac, Francia) è un fotografo ritrattista. Le sue fotografie sono state pubblicate sul NY Times, Communication Arts, Panorama First, Vision, Vogue Russia, GQ Russia, L’Espresso, LFI e Computer Arts.

Tra i suoi clienti diverse agenzie di comunicazione internazionali come JWT, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBDO, Corbis e aziende come Pepsi Cola, Sony Music, Pirelli, Samsung, Ford, Opel, Kraft, Enel Casio, Gatorade, Sky Television, Leica Camera e Novartis.

Ha esposto i suoi lavori in gallerie e musei in Italia, Stati Uniti, Brasile, Germania, Russia.

Nel 2009 gli è stato assegnato il primo premio dell’associazione dei fotografi italiani Tau Visual per la qualità creativa delle sue immagini.

Nel 2010 gli è stato assegnato il premio come miglior fotografo internazionale durante la mostra “Photo Vernissage” che si è tenuta al Museo Manege di San Pietroburgo, che ha visto la partecipazione di centinaia di fotografi da tutto il mondo.

Nel 2011, la rivista italiana L’Espresso lo ha scelto insieme ad altri 9 giovani Creativi italiani per raccontare attraverso una sua opera il 150 ° anniversario dell’Unità d’Italia. E’ uno degli street photographer italiani più conosciuti e stimati e dal 2014 è Leica Ambassador oltre che docente di Street Photography presso la prestigiosa Leica Akademie.

Nel 2016 ha fondato Storm Studio, il primo collettivo italiano di Post Produzione Digitale e 3D CGI.

Nel 2017 è diventato Elinchrom Ambassador, prestigioso marchio svizzero di flash fotografici.

Nel 2019 fonda ExibartStreet (www.exibartstreet.com) una delle più importanti riviste online di Street Photography al mondo. Nel 2020 fonda LineaB che rappresenta alcuni tra i più grandi studi fotografici di Roma. Dal 2021 è direttore artistico del festival internazionale di Fotografia Molichrom

Si occupa da molti anni di formazione fotografica ed ha alle spalle decine di workshops e seminari internazionali di Ritratto, Street Photography e Post Produzione Digitale.

Rossano Baronciani insegna Cultura del progetto presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, Etica della comunicazione e Antropologia culturale presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino. Collabora con la rivista «Autoportret» di Cracovia e con «Discorsi fotografici Magazine» di Roma. Fra le sue pubblicazioni: Il viaggio dell’anima. Saggio sull’alterità (effequ 2024), Il tempo non esiste. L’uomo nell’eterno presente (effequ 2020), La società pornografica. Lo sguardo dall’illusione all’osceno (effequ 2016) e Nella tana del Bianconiglio. Saggio sulla mutazione digitale (effequ 2014). Si occupa di teatro in qualità di drammaturgo e librettista.

Daniele Marotta

Fumettista e illustratore ha realizzato romanzi grafici come Superzelda, su testi di Tiziana Lo Porto (Minimum Fax 2011) pubblicato in Italia, Francia, Spagna, Canada, Stati Uniti e Inferno 1861 (Effequ 2018). Ha illustrato per il Gruppo Repubblica-l’Espresso, Smemoranda, Sonzogno ed altri. Ha prodotto animazioni per video musicali, ed eventi. È live cartoonist in grandi eventi aziendali o associativi. Si dedica alla divulgazione didattica tramite le arti visive e il fumetto con il progetto per le scuole ‘Mistery Club’.

E’ stato Weissmann Visitor Artist 2018 al Connecticut College dove ha tenuto un corso di fumetto. Sperimenta tutte le tecniche pittoriche in mostre personali e le nuove forme di produzione editoriale come l’autoproduzione, l’edutainment o il crowdfunding; in questo percorso ha realizzato: Lo Spread il Debito i Mercati, (Amazon dp 2020), le Interviste Impossibili (Unisi 2021) Maria e il Buio (Inkdrop Studio 2021), L’ombra, da Hans Cristian Andersen (Inkdrop Studio 2022) uno dei primi romanzi grafici al mondo realizzato con l’intelligenza artificiale. Inferno 1861 nuova edizione (Bandagialla 2023). Dal 2023 illustra personalmente i numeri mensili della newsletter di Inkdrop Studio.

Ha fondato e dirige la Scuola di Fumetto e Scrittura di Siena e l’Inkdrop Studio, etichetta editoriale per produzioni con distribuzione indipendente ha fondato e collabora col Collettivo Bandagialla dove trovate i suoi fumetti online insieme a quelli degli studenti ed ex studenti della scuola di fumetto, dirige il canale youtube Scuola di Fumetto e Scrittura.