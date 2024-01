Apertura delle iscrizioni di Unpaved Roads Punta Ala

Castiglione della Pescaia: Apertura delle iscrizioni per la seconda edizione di Unpaved Roads Punta Ala 2024. Il PuntAla Camp& Resort e il Punta Ala Trail Center sono pronti ad accogliere gli appassionati di gravel per un weekend memorabile, il 27 e 28 Aprile.



Gli organizzatori hanno selezionato le più belle strade bianche della zona per offrire un percorso unico ed emozionante, arricchito da deliziosi ristori locali e dalla bellezza del paesaggio selvaggio della costa Toscana ed entroterra maremmano. I partecipanti attraverseranno luoghi meravigliosi come la famosa Cala Violina, alcuni borghi pittoreschi tra cui Castiglione dalla Pescaia, fino alla Riserva Naturale Diaccia Botrona, una delle zone umide più importanti della regione.





Per l'iscrizione bisogna seguire le indicazioni sul sito unpavedroads.cc, dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare, comprese le tracce dei due percorsi disponibili con diverse opzioni per adattarsi a ogni livello di preparazione, e una traccia bonus per il sabato.

Il PuntAla Camp & Resort****, con la sua pineta profumata che si affaccia su una spiaggia cristallina, offrirà a partecipanti e accompagnatori servizi di prima classe, tra cui un aperitivo di benvenuto e un gran finale sulla spiaggia. Questa location 4 stelle offre anche attività come vela, SUP, trekking, MTB, adventure park, pump track, oltre a ristoranti, ATM, minimarket, lavanderia, officina meccanica e noleggio bici.

Tutti gli iscritti potranno inoltre approfittare di un’offerta speciale dedicata a loro che include la cena del sabato sera e il noleggio della bici. Con un'organizzazione impeccabile, PuntAla Camp & Resort è il luogo ideale per una fuga all'insegna del divertimento e del relax per tutta la famiglia.

I posti limitati e Unpaved Roads Punta Ala si prospetta come un appuntamento imperdibile per gli amanti del gravel e della natura.