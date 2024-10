Finanza Aperte le adesioni all’“Eat to meet” dei Giovani di Cna 15 ottobre 2024

Il 29 novembre la seconda edizione dell’evento che, attraverso una cena, favorisce la conoscenza e la nascita di collaborazione. Ecco come aderire; c’è tempo fino al 22 novembre

Grosseto: È tutto pronto per la seconda edizione di “Eat to meet”, l’originale format di cena, pensata per favorire la conoscenza, organizzata dai Giovani imprenditori di Cna Grosseto. Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, che ha “portato a tavola” 80 imprenditori sotto i quarant’anni, torna la “speed date dinner” venerdì 29 novembre, dalle 19.30, alla Sala Eden di Grosseto. “Siamo molto soddisfatti della scommessa che abbiamo fatto lo scorso anno – spiega Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto – e per questo abbiamo deciso di riproporre l’evento, ideato dai Giovani imprenditori di Rimini, che è pensato per promuovere i nuovi incontri e, con essi, lo scambio di idee e l’avvio di nuove collaborazioni”. Sono già aperte le adesioni, che saranno possibili fino al 22 novembre prossimo; chiunque può partecipare, non ci sono limiti alle tipologie di imprese e attività che possono essere rappresentate. Il menu prevede più portate e, ad ogni cambio di portata, i commensali si scambiano di posto. Lo speaker della serata è Giuseppe Vivace della fondazione Ecipa nazionale. Per partecipare a “Eat to meet” è necessario iscriversi compilando il modulo a questo link https://bit.ly/EatToMeet2024, scrivendo all’indirizzo d.pizzetti@cna-gr.it o chiamando il numero 335 1474729. Tutte le informazioni sul sito www.cnagrosseto.it Seguici



