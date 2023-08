Anziano si perde in pineta. E' stato ritrovato, sta bene

Marina di Grosseto: Rintracciato l'uomo disperso da ieri. Una squadra Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto ha rintracciato l'uomo che al momento pare sia in buone condizioni fisiche. E' stato comunque accompagnato all'ambulanza posizionata presso il posto di comando avanzato, per le verifiche sanitarie del caso. Il ritrovamento è stato effettuato in località La Trappola, in una zona compresa tra la strada provinciale e il litorale.

L'uomo ieri mattina era uscito di casa per la consueta passeggiata in compagnia del proprio cane, e non avendo fatto rientro presso la propria abitazione aveva messo in allarme i familiari che avevano fatto scattare le ricerche.

Il ritrovamento è avvenuto dopo una ricerca accurata proseguita tutta notte dalle squadre VF sul posto, tramite l’utilizzo dell’elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina, del nucleo cinofilo VVF e del nucleo SAPR VVF (sistemi aeromobili pilotaggio remoto) con l’utilizzo dei droni.





La mappatura eseguita da personale TAS VVF (topografia applicata al soccorso) del territorio battuto nelle ricerche già dal pomeriggio di ieri, ha permesso di restringere considerevolmente le aree di ricerca, consentendo alle squadre di rintracciare l’uomo che è stato trovato seduto, in apparente buono stato di salute ma visibilmente disorientato.