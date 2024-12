Antonio D’Urso saluta la Maremma: lettera aperta ai Sindaci del territorio della ASL Toscana Sud Est

Grosseto: Il dottor Antonio D'Urso ha salutato Sindache e Sindaci dei Comuni facenti parte del territorio dell'Asl Toscana Sud Est con una lettera aperta.

«Scrivo queste poche righe perché da oggi la mia esperienza lavorativa continuerà nella Provincia Autonoma di Trento ed è mio desiderio ringraziarVi. Ho trascorso circa sei anni di lavoro nella ASL Toscana Sud Est.

Sono stati anni impegnativi, intensi e di grandi soddisfazioni.

Ne sono testimonianza i riconoscimenti sui risultati di salute (penso al posizionamento della ASLTSE nel Programma Nazionale Esiti), quelli in tema organizzativo (la ASLTSE è stata riconosciuta Azienda Lean nel 2023 ed anche pochi giorni fa ha vinto numerosi premi in ambito nazionale) e quello in tema di umanizzazione delle cure (penso al Pet visiting) e di clima interno (la ASLTSE è la prima azienda ASL della Toscana e tra le prime in Italia ad avere conseguito la certificazione di genere).

Ma soprattutto ne sono testimonianza sincera le numerose attestazioni che ho ricevuto da cittadine e cittadini che in ASLTSE si sono sentiti accolti e guidati.

Devo ringraziare anche Voi come rappresentanti delle diverse comunità di un territorio così vasto e complesso.

Avete rappresentato per me un punto vero di riferimento e di approfondimento e di conoscenza delle diverse istanze.

E’ vero che in certi momenti il confronto tra noi è stato vivace, ma erano fasi anche di grande tensione emotiva e comunque al di là dei toni talora utilizzati, il rapporto con Voi mi è stato utile per comprendere e per approfondire le questioni in un contesto di onestà intellettuale reciproca.

Come ho già detto in questi giorni, ho imparato tante cose in questi anni, una per tutte che l'ascolto, il confronto e la comprensione delle esigenze altrui sono la parte più importante di una grande Azienda come la ASLTSE .

Sono fortemente legato a questo territorio ed adesso il distacco è emotivamente difficile».