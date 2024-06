Ansedonia, via libera alla balneazione nella zona della Tagliata

Orbetello: Il Comune di Orbetello comunica che l'area Tagliata/Torre Puccini in località Ansedonia è balnebile: l'ordinanza è stata emessa questa mattina dal sindaco Andrea Casamenti.



Il via libera alla balneazione è stato dato in seguito alla comunicazione, pervenuta a mezzo PEC la mattina del 10 giugno 2024, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - Area Vasta Costa - Settore Laboratorio Costa - Unita Operativa Biologia, con la quale il primo cittadino è stato informato che, a seguito dei risultati favorevoli delle analisi effettuate sui campioni di acqua di mare prelevati il 6 giugno 2024, l'area è da considerare nuovamente idonea alla balneazione.

«Dato atto che non sussistono più le condizioni per mantenere in essere le misure preventive adottate a salvaguardia della salute pubblica nelle zone di cui trattasi – si legge nell'ordinanza – si dispone la revoca del divieto temporaneo di balneazione e la conseguente rimozione dell'apposita segnaletica»