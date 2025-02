Anpas Humanitas: si è spento Gianfranco Mignarri, uno dei fondatori

Grosseto: Anpas Humanitas Grosseto dà notizia della scomparsa prematura del caro Gianfranco Mignarri, al quale ci lega una profonda stima e un grande affetto. Alla moglie Graziana e alla figlia Cecilia, va il nostro caloroso abbraccio in questo momento difficile.

Di Gianfranco ci rimarrà nel cuore il sorriso solare e la disponibilità d'animo che lo ha portato a fondare l’associazione oramai 15 anni fa. Pioniere insieme a Davide Bisdomini, Alessandro Sfondrini, Alessandro Bazzani, Ido Pesucci, Sabatino Cipriani e Maria Daniele D’Andrea, tutti amici che a Roselle tra il 2010 e il 2011 iniziarono a svolgere i servizi con la prima ambulanza. All’epoca l’associazione aveva sede sotto la pensilina bar Guidoni, per poi trasferirsi alla Proloco, nel palazzo delle Terme leopoldine, e infine in via Smeraldo. Quando a primavera inaugureremo la nuova sede in via dello Zircone, avremo nel cuore Gianfranco. Oggi si è svolto il funerale al cimitero di Sterpeto.

Il Consiglio direttivo di Anpas Humanitas Grosseto

Anche tutta la redazione di MaremmaNews si stringe con affetto attorno alla famiglia in questo momento di dolore.