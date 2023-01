Angeli di pulizia-ambiente alla vigilia di Capodanno

Acquapendente: Difficile trovare un termine diverso per le volontarie della Sezione Enpa di Acquapendente. In campo per combattere maleducazione ed inciviltà di chi irrompe come un orda vandalica sull’area cani non raccogliendo gli escrementi dei proprio amici a quattro zampe.





“È stata una esperienza vomitevole ed allo stesso agghiacciante” sottolineano. “Non per colpa della bestie ma del genere umano. È un po' come se si andasse al bagno, ma qualcuno prima di voi c'è già stato senza tirare lo sciacquone. E poi ancora e ancora C'erano così tanti escrementi che una busta si è rotta; la nostra volontaria si è letteralmente riempita di sostanza puzzolente. Fate schifo! E l'area cani non ve la meritate”.





Tutto ripulito e lindo, compresa la pulitura dell’erba nella speranza che duri.





Non si respira aria pulita neanche nel centro storico. Tanto che un cittadino immortala buste di plastica piene di escrementi per strada in Via Santa Vittoria. C’è chi se la prende con i villeggianti invernali che vengo dalla Città. Ma per un Comune che presenta ancor di più in questi giorni il biglietto di “Gerusalemme d’Europa” una matassa non da poco da disbrigare.