Andy James & Jon Cowherd all Star: a Jazz and Wine appuntamento con la storia

Domani sabato 27 luglio la Fortezza di Montalcino ospita un vero e proprio “parterre de rois” con una formazione composta solo da “numeri uno”



Montalcino: Appuntamento con la storia a Jazz & Wine in Montalcino. Domani sabato 27 luglio la rassegna nata dalla collaborazione tra la nota azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il Comune di Montalcino, si illumina di stelle con ANDY JAMES & JON COWHERD ALL STAR.

Eccellenze del jazz internazionale, che hanno segnato lo sviluppo della musica a livello mondiale, si incontrano nella terra del Brunello per dare vita a uno spettacolo destinato a lasciare il segno.

A Montalcino, Andy James (voce) sale sul palco con una band composta da soli “numeri uno” che vanta musicisti come Jon Cowherd (piano), John Beasley (piano), John Ellis (fiati), Chico Pinheiro (chitarra), Doug Weiss (basso), Allan Mednard (batteria) e Michito Sanchez (percussioni).

Musicista australiana residente a Las Vegas, Andy James è un'esperienza, una confluenza di danza, canto e anima che affonda le sue radici nei legami familiari e in uno spirito indomabile che non cessa di esplorare. In un mondo in cui la commercializzazione spesso mette in ombra l’autenticità, James rappresenta un faro di integrità artistica. Il suo viaggio dai palcoscenici del flamenco di Milano ai jazz club di tutto il mondo è una testimonianza della sua versatilità e un promemoria del potere di trasformazione della musica. Con ogni esibizione e ogni album, James riafferma il suo posto nel pantheon dei grandi del jazz, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale e affascinando il pubblico con la sua impareggiabile abilità artistica.





Con lei sul palco sale un vero e proprio “parterre de rois”: come Jon Cowherd, pianista sublime che vanta collaborazioni con musicisti quali Joni Mitchell, Norah Jones, Iggy Pop (per citarne alcuni) o John Beasley, Steinway Artist, vincitore di un doppio GRAMMY con al suo attivo ben 12 nomination e ancora John Ellis (che ha collaborato con Kendrick Scott Oracle, Edward Simon, Darcy James Argue, Dr. Lonnie Smith, Helen Sung), Dave Binney (sassofonista che ha lavorato con Adam Rogers, David Gilmore, Mark Turner, Marvin "Smitty" Smith, Nate Wood), Doug Weiss (bassista che vanta collaborazioni con straordinari musicisti fra i quali Al Foster, Eddie Henderson, George Coleman, Chris Potter, Pete Seeger), Chico Pinheiro (la sua chitarra ha suonato con i più incredibili artisti da Placido Domingo a Herbie Hancock, da John Patitucci, a Peter Erskine), il percussionista Michito Sanchez con collaborazioni che lo hanno visto impegnato artisti quali Aretha Franklin, Elton John, Robert Palmer, Rolling Stones, Crosby, Stills & Nash, João Giberto solo per citarne alcuni e il batterista Allan Mednard (Kurt Rosenwinkel, Aaron Parks, Lauren Henderson, Alex Lore, Ben Allison).

La 27ma edizione di Jazz & Wine in Montalcino chiude col botto: domenica 28 luglio nella Fortezza Medicea arrivano AYMÉE NUVIOLA QUINTET feat. Kemuel Roig.

Vincitrice di diversi Grammy, Aymée Nuviola cantante, musicista, cantautrice e attrice è considerata in maniera unanime come la migliore esponente del latin jazz, la sola in grado di raccogliere l’eredità di Omara Portuondo e Celia Cruz.

Con Aymée Nuviola (voce) si esibiscono Kemuel Roig (piano), Julian Avila (chitarra), Jose “Majito” Aguilera (percussioni), Yandy Garcia Palacio (batteria) e Samuel Burgos (basso).

La direzione artistica di Jazz & Wine in Montalcino è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image).

Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21.45.