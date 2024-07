Andrea Sgnaolin entra a far parte dello staff tecnico del Bbc Grosseto New Energy

Grosseto: Colpo del BBC Grosseto New Energy che ha inserito nello staff tecnico Andrea Sgnaolin, il capitano biancorosso fino alla stagione 2022. Un ritorno graditissimo in casa grossetana alla vigilia di una serie, quella contro l’Itas Mutua Rovigo che vale un’intera stagione.



«Il miglior acquisto della stagione è stato quello di convincere Andrea Sgnaolin a far parte dello staff in questa seconda fase della stagione nella veste di bench coach – sottolinea il manager Filippo Olivelli - In queste due settimane, nelle quali abbiamo lavorato fianco a fianco, “Sgnao” ha dimostrato di essere un grande organizzatore di allenamenti, una persona che ha portato entusiasmo all’interno della squadra, stimato rispettato da tutti».

Andrea Sgnaolin, classe 1984, è una bandiera del baseball grossetano a tutti gli effetti: arrivò in Maremma da Viterbo nella stagione 2003 per indossare la casacca del Bbc Grosseto, con la quale vinse subito la Supercoppa Italiana. Da quell’anno Grosseto è la sua città, nella quale sono nati i suoi figli, nella quale lavora. In venti anni, Sgnaolin, che da giocatore ha iniziato da terza base-interbase, fino ad arrivare negli ultimi anni a ricoprire il ruolo di prima base, ha lasciato solo in una stagione la sua casa adottiva, nel 2012 per andare a Nettuno, rimanendo fedele ai colori biancorossi nei momenti di difficoltà, dando il suo appoggio in serie A federale, in serie A2, sempre con grande passione e il carisma che l’ha sempre contraddistinto.

Nel 2022 ha deciso di appendere gli spikes al chiodo in una serata da brividi. Ha iniziato la carriera da tecnico nello staff di Marco Mazzieri e Gianni Natale. «Se mi permettete – dice Sgnaolin – vorrei ringraziare pubblicamente la società YMCA che mi ha permesso di venire a dare una mano al Bbc».

Per capire la grandezza del personaggio, Sgnaolin ha disputato 528 partite in serie A, senza contare le stagioni di A federale e A2, e ha indossato la maglia della nazionale 21 volte, a cominciare dal 2002 agli Intercontinentali di Cuba. Ha vinto lo scudetto nel 2004 e 2007, la coppa Campioni 2005, la coppa Italia 2004 e lo scudetto di A federale nel 2014 con Grosseto Baseball.