Anci Toscana, i complimenti di Giani alla nuova presidente Susanna Cenni

Firenze: Il presidente Eugenio Giani rivolge i propri complimenti a Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi (Si), eletta presidente di Anci Toscana.



“Susanna – afferma Giani - è un’amministratrice di grande esperienza, che ha sempre saputo coniugare dialogo e concretezza. Ora è chiamata a ricoprire un nuovo incarico prestigioso, frutto della fiducia dei sindaci toscani, con i quali sono sicuro che collaboreremo per fare un grande lavoro nel segno della continuità”, prosegue il presidente riservando parole di apprezzamento e ringraziamento per il lavoro svolto a Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato e presidente uscente dell’Associazione dei Comuni.