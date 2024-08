Anche Paganico ha il suo Centro Commerciale Naturale.

Paganico: Si è costituito nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Alessandra Biondi e del direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando, la quale ha seguito personalmente le procedure di assistenza tecnica offerta dall’Ascom ai negozianti. Alla presidenza è stato eletto all’unanimità Marco Scussel. La sede è ospitata nella nuovissima struttura della “Casa del Fiume”, centro polivalente inaugurato di recente, punto di riferimento per l’intera comunità.



“Il fatto che anche in una piccola comunità come quella di Civitella Paganico le attività commerciali abbiano sentito il bisogno di fare squadra pure da un punto di vista formale (posto che nei fatti lo erano da tempo) testimonia come sia maturo il concetto secondo il quale la messa a sistema di idee, progetti e risorse comuni realizza quella resilienza che permette di guardare con maggiore fiducia al futuro. E questo è ancora più vero in quei piccoli borghi come Paganico, decentrati rispetto alle più note destinazioni turistiche. Che poi il CCN di Paganico abbia voluto stabilire la propria sede legale all’interno della ‘Casa del Fiume’ assume anche un valore fortemente simbolico che esprime proprio, in maniera fisica, il legame di comunità: le attività produttive di Paganico accanto, nel medesimo luogo, ad associazioni, enti e istituzioni del paese. Al neonato Centro Commerciale Naturale, dunque, i migliori auguri di successo per le iniziative che vorrà prendere da qui in futuro e la conferma che Confcommercio Grosseto continuerà a restare a disposizione di tutti i negozianti”.

Per il presidente del CCN di Paganico, Marco Scussel, “la costituzione in Centro Commerciale Naturale è il punto di partenza che ci consentirà di mettere in campo con maggiore forza iniziative volte ad animare il paese al fine di renderlo ancora più vivibile da parte dei residenti e più attrattivo per i tanti turisti che attraversano il nostro territorio comunale per i loro spostamenti”.