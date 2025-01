Anche i Condor Grosseto partecipano al progetto Centro sociale rurale diffuso

Un nuovo centro di aggregazione, un pc per far partecipare i ragazzi al campionato di E-Sport del Coni e nuovi portatili per supportare gli anziani con pagamenti e servizi online

Grosseto: E nei prossimi cinque anni in progetto anche la creazione di una squadra di calcio a 11 in Terza categoria, formata da richiedenti asilo e da ragazzi del territorio

L’obiettivo del progetto del “Centro sociale rurale diffuso”, al quale partecipano anche i Condor Grosseto, è quello di migliorare il benessere socio economico della comunità. Capofila del progetto è il Comune di Campagnatico, mentre tra i soggetti partecipanti, oltre ai Condor, figura l’associazione L’Altra città, l’Azienda agricola Terranuova e la Nuova Arcille. Nello specifico i Condor Grosseto si occuperanno di gestire uno spazio polifunzionale ad Arcille a disposizione di tutta la comunità e con funzione di centro di aggregazione giovanile, di sostegno ai compiti scolastici e di biblioteca rurale. Al centro del progetto c’è anche il recupero e l’allestimento di strutture nell’area di Sant’Antonio e Arcille, per la realizzazione di un laboratorio di lavorazione e confezionamento di prodotti orticoli nel quale svolgere poi percorsi di inclusione sociale per giovani adulti fragili.

Oltre a questo i Condor acquisteranno, sempre per il progetto, anche un mega pc per affrontare una nuova sfida sportiva iscrivendosi alla Fies, la Federazione italiana E-Sport, riconosciuta dal Coni, per far avvicinare i giovani sia allo sport virtuale che fisico, confrontandosi con ragazzi di tutto il mondo senza più barriere. Saranno acquistati anche pc portatili per dare un servizio agli anziani per fare pagamenti online, prenotare appuntamenti per esami ematici e per scaricare le relative risposte.

I Condor, intanto, stanno portando avanti le varie attività sportive come quelle del centro di avviamento allo sport del Coni, con bambini dai 5 ai 7 anni, l’attività motoria per adulti e un corso multisportivo per bambini dagli 8 ai 12 anni. Tra i progetti futuri, invece, c’è anche quello di creare una squadra di calcio a 11 iscritta al campionato di Terza categoria formata da ragazzi richiedenti asilo e da giovani del territorio di Campagnatico che hanno voglia di partecipare a questa nuova avventura.