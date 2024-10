Anche al Luna Park di Grosseto si festeggia Halloween

Grosseto: Continua con successo la permanenza del Luna Park in piazza Barsanti con gli organizzatori che hanno in mente per il week-end del 9 e 10 novembre una serie di iniziative per la gioia di tutti i bambini, ricordando che in questa edizione è presente anche una nuova attrazione, per la prima volta a Grosseto, come il "Break Dance", che sta riscuotendo un grosso successo.

Nel frattempo gli organizzatori ricordano che domani mercoledì tutte le attrazioni avranno il costo di uno e due euro e per quanto riguarda giovedì per la festa di Halloween, tutti i bambini, ma anche i più grandi, che arriveranno al Luna Park verranno premiati con dolcetti e caramelle.

Ricordiamo inoltre che anche quest’anno c’è un’ampia possibilità di parcheggiare le auto.