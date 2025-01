Analisi Donazioni AVIS 2024: Trend, Sfide e Risultati

Grosseto: Nella relazione della conferenza annuale Avis sono stati comunicati tutti i dati relativi all'anno 2024. In sintesi, nonostante segnali positivi come l’aumento delle donazioni di sangue intero, persistono criticità legate al personale e alla raccolta di plasma, con un calo nei nuovi donatori e un progressivo invecchiamento della platea dei donatori attivi.

Donazioni complessive: Nel 2024 si sono registrate 11.651 donazioni (+6,43% per il sangue intero, ma calo del -7,55% per il plasma e -42% per i multicomponenti). Questo segna un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti (-135 nel 2023 sul 2022, -165 nel 2022 sul 2021).

Donatori attivi: Calo complessivo di 84 unità (6.733 donatori attivi, -1,23% rispetto al 2023). Gli uomini sono il 64,8% del totale, ma in diminuzione (-44). Anche le donne calano (-56). L'indice di donazione è aumentato da 1,94 a 2,03.

Nuovi donatori: Diminuzione dei nuovi iscritti (505, -58 rispetto al 2023). Crescono invece i donatori ultrasessantacinquenni (+31) e quelli recuperati alla donazione (475, +190).

Problemi principali: Carenze di personale infermieristico e amministrativo hanno limitato l'attività in alcune aree, come Follonica, Massa Marittima e Grosseto. A Castel del Piano, la mancanza di una macchina per plasmaferesi continua a penalizzare la raccolta di plasma.

Tipologie di gruppi sanguigni: Lo 0+ è il gruppo più numeroso, mentre gli AB- e B- sono i meno comuni. Gli uomini rappresentano il 70,98% delle donazioni totali, preferendo il sangue intero (77,59%), mentre le donne donano plasma in misura maggiore (38,59%).

Andamento delle donazioni: A gennaio 2025, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si registra un calo dell'8,4%.

Dati per sezioni: Follonica (+10,8%) e Orbetello (+5,81%) sono in crescita, mentre Gavorrano e Castiglione della Pescaia mostrano cali significativi. Castel del Piano si distingue per il maggior numero di donazioni per abitante in Toscana (209,09 ogni 1.000 abitanti).