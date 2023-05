Politica Amministrative. Roberto Cerulli: "La pesca ha un ruolo centrale per l'Argentario" 3 maggio 2023

Redazione Verso le amministrative. Roberto Cerulli, candidato Sindaco al Comune di Monte Argentario: "Il Comune deve essere presente e attivo. La pesca ha un ruolo centrale per l'Argentario" Monte Argentario: «La pesca - dice Roberto Cerulli, candidato Sindaco al Comune di Monte Argentario - è fra i settori economici più importanti per l’Argentario, con una flotta peschereccia numerosa e di altissimo livello. Le difficoltà generali rischiano di mettere in discussione questo settore e anche quella parte di indotto che ruota attorno ad essa. L’economia e lo sviluppo del nostro territorio non possono prescindere da tutte le attività legate al mondo della nautica. Il Comune deve essere presente e attivo. Servono servizi: adibire spazi dedicati al deposito delle attrezzature e delle reti per la pesca nelle immediate vicinanze delle imbarcazioni, la possibilità di realizzazione di box/magazzini

Garantire lo spazio libero dalle auto in sosta negli orari per le operazioni di trasferimento del pescato dai pescherecci ai camion frigo.

Sistemazione e pulizia del Molo Garibaldi, della Banchina Toscana di Porto S. Stefano e Banchina Marinai d’Italia di Porto Ercole-area pescherecci.

la messa in opera di impianto idrico ed elettrico sul Molo Garibaldi per rifornimento di acqua ed energia elettrica con installazione di colonnine per pescherecci e natanti attualmente non esistente

lavorare per ottenere uno sportello decentrato dell’Autorità Portuale della Regione per il porto di Porto S. Stefano. Servono iniziative: individuazione di fondi e risorse regionali, nazionali e comunitarie, da destinare al sovvenzionamento delle attività dedite alla pesca per scongiurare il ricorso al disarmo di pescherecci

sostenere e indirizzare le strategie del FLAG Costa d’Argento, per essere parte attiva nel programma di finanziamento europeo»

