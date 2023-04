Politica Amministrative: Pronta la 4^ lista a Magliano. Mirella Pastorelli scende in campo 11 aprile 2023

11 aprile 2023 158

Redazione La lista civica si chiamerà: "Pronti per cambiare - Mirella Pastorelli Sindaco"

Magliano in Toscana: Nella prossima tornata elettorale i contendenti alla poltrona di sindaco di Magliano salgono a 4. Dopo l'ufficialità delle liste di Fusini da una parte e quella di Tei da un'altra, alla quale si era aggiunta poco dopo anche quella con candidato sindaco Cinelli, adesso anche Mirella Pastorelli è pronta a scendere in campo. La lista della Pastorelli si chiamerà "Pronti per cambiare - Mirella Pastorelli Sindaco" e sarà presentata, come la stessa ha comunicato il prossimo venerdì 14 aprile alle ore 18:30 presso il Bar Movie in via XX Settembre, 2 a Magliano.

