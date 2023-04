Amministrative, Pastorelli fornisce spiegazioni riguardo l consorzio strade vicinali

Magliano in Toscana: “La campagna elettorale, che dovrebbe essere l’occasione per presentare ai cittadini i progetti e i programmi di chi aspira a diventare sindaco di un territorio, purtroppo su Magliano si è trasformata in una macchina del fango messa in movimento ad arte, come suo costume, dall’ex sindaco Cinelli. Questi, troppo spesso, si diverte a screditare le tre ex consigliere Pastorelli, Melosini e Fedeli, le quali hanno portato avanti il loro mandato con coerenza, determinazione e coraggio. La loro colpa è stata quella di credere nello spessore politico del primo cittadino che invece si è dimostrato del tutto inconsistente.



Anche per questo vogliono ricordare a Cinelli che il consorzio unico poteva essere istituito fin dal primo momento del suo insediamento, visto che solo ora lo ritiene tanto importante per i consorziati. Poteva tranquillamente farlo insieme all’assessore competente. Le tre ex consigliere mai si sono opposte alla costituzione del consorzio unico, ma solo all’approvazione del suo statuto, visto che questo sarebbe stata competenza del Consorzio stesso una volta costituito, e non certo del consiglio comunale.

Per tale motivo nel consiglio comunale del 26/aprile/2022 le tre consigliere, dopo aver analizzato la bozza dello statuto, una bozza che lasciava molto a desiderare, presentarono necessarie modifiche da apporre alle tavole 1-2-3 e chiesero di convocare una nuova seduta del consiglio comunale, per votare unicamente la costituzione del consorzio unico stradale (unica vera competenza del consiglio comunale). Di conseguenza nel consiglio comunale del 26/05/2022 le tre ex consigliere, pur astenendosi dal votare qualcosa che ancora non era ben chiaro, permisero la costituzione del consorzio unico per rispetto dei consorziati che fin dal momento dell’insediamento della giunta l’avevano richiesto con forza.

Pertanto le bugie raccontate ad arte non solo lasciano il tempo che trovano, ma qualificano alla perfezione lo spessore della persona che le pronuncia per proprio tornaconto elettorale. Nostro compito, se dovessimo vincere le elezioni del 15 di maggio, sarà quello di costituirlo e metterlo in condizioni di operare nell’immediato, considerato che la viabilità necessita di una manutenzione importante per l’incolumità di tutti coloro che la percorrono e per consentire di raggiungere uno standard qualitativo maggiore nell’accoglienza di turisti, componente importante per lo sviluppo del nostro territorio”, conclude Mirella Pastorelli, candidata a sindaco di Magliano per la lista “Pronti per cambiare”.