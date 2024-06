Amministrative. Nucci: "Ci siamo oggi ma soprattutto ci saremo anche domani"

Sorano: «Siamo quasi al termine di una campagna elettorale a tratti molto difficile - dichiara Luciano Nucci candidato sindaco della Lista civica "Sorano impegno Comune" -, ma nella quale noi abbia­mo sempre tenuto un comportamento di rigore e di rispetto per tutti, ma andiamo oltre e cerchia­mo di cogliere il meglio che queste settimane ci hanno dato.



Ai tanti cittadini che abbiamo incontrato e con cui abbiamo parlato ricordiamo che ci siamo oggi, ma ancora più ci saremo domani. Perché ribadiamo questo concetto? In campagna elettorale è una pratica comune dei candidati sindaci e consiglieri comunali sfilare in feste, eventi, partecipare a incontri in maniera compulsiva, stringere mani e dare pacche sulle spalle anche laddove non è assolutamente richiesto, insomma rincorrere appuntamenti al costo di esser­ci. Un modo di essere presenti in quel momento e poi sparire.

Ma i cittadini veramente vogliono questo? Noi crediamo di no. A questa pratica dell’incontro solo per opportunità abbiamo deciso di sottrarci fin dal primo minuto.

Noi invece crediamo che sia importante essere presenti dopo, quando la campagna elettorale sarà finita, dal giorno dopo il voto e le nostre strette di mano non sono mai di convenienza, ma sono un patto, un modo di dirvi: ci siamo e ci saremo.

Siamo stati a stretto contatto con molti di voi e con voi abbiamo parlato e discusso di presente e futuro, ma lo abbiamo fatto nelle sedi adeguate. Nelle settimane precedenti abbiamo avuto l’op­portunità di incontrare voi, cittadini del capoluogo e delle frazioni, e grazie ai numerosi incontri che abbiamo organizzato abbiamo avuto la possibilità di spiegare il nostro progetto per il futuro del Comune di Sorano.

Ci siamo accorti che la partecipazione ai vari incontri è stata molto positiva e questo ha contribuito alla qualità del dialogo.

Non siamo dei “rivenditori” di soluzioni magiche, il nostro territorio non ha bisogno di promesse facili, piuttosto crediamo che ci sia bisogno di concretezza e ripartire dalla realtà dei fatti.

Ecco gli incontri di queste settimane per noi sono serviti a instaurare un rapporto con voi cittadini, ci hanno aiutato a conoscere meglio i tanti aspetti del nostro ter­ritorio e le tante e diverse difficoltà che caratterizzano il tessuto sociale ed economico del nostro Comune.

Chiudiamo dunque una campagna elettorale con lo stesso spirito con cui l’abbiamo iniziata. Siamo pronti a cambiare il futuro, ma solo con il vostro aiuto. Il nostro obiettivo principale è quello di continuare a dialogare con voi, anche dopo il 9 di giugno, solo insieme a voi il Comune di Sorano può scende­re in campo e “giocare” tutte le partite che si presenteranno e provare a vincerle».