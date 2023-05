Amministrative: Mirella Pastorelli lancia l’appello al voto

“Il momento del voto è oramai vicino e ritengo che sia giusto tirare le somme di questa bellissima ed intensa campagna elettorale".



Magliano in Toscana: "Fin dall’inizio di questa avventura la nostra lista, insieme ai candidati che hanno deciso insieme a me di scommettere su questo importante progetto, hanno ricevuto il calore e l’apprezzamento delle tante persone con cui abbiamo avuto il piacere di confrontarci. Non c’è stato un giorno in cui non abbiamo ricevuto il supporto sincero di coloro che credono che Magliano abbia bisogno davvero di un deciso cambio di passo.

E soprattutto non c’è stato un momento in cui è venuta a mancare la dimostrazione di fiducia da parte delle tantissime persone che ci hanno chiesto, con insistenza, di portare a termine quello che abbiamo cominciato a suo tempo. Ci ha fatto davvero piacere constatare, fin dal primo giorno, l’intelligenza dei maglianesi. Persone obiettive e lucide che non si sono mai lasciate incantare da chi ha provato, invano, a gettare discredito sul nostro progetto. Un progetto portato avanti con tenacia da un gruppo di persone che, da anni, si impegna incessantemente per il bene del territorio.

La storia parla chiaro. C’è bisogno di riprendere in mano il comune per guidarlo con saggezza, equilibrio e competenza, facendolo uscire da questa impasse che, ancora oggi, grava su tutta quanta la nostra comunità, costringendola a pagare un caro prezzo. Magliano ha bisogno di liberarsi dall’immobilismo asfissiante in cui è precipitato per aprirsi davvero alle istanze dei cittadini ed intraprendere quelle coraggiose battaglie, alle quali io ed il mio gruppo non ci siamo mai sottratte, ed iniziare così, con forza, quel cammino di crescita e sviluppo di cui c’è urgente bisogno.

Il tempo del comune chiuso dentro le stanze del palazzo, del modo personalistico di gestire la cosa pubblica è finito. E’ il momento di aprirci alla cittadinanza e di costruire qualcosa di solido e durevole che possa rappresentare un valore reale per tutti noi. Di cose da fare ce ne sono, come attuare una fiscalità più equa, dare forte impulso all’agricoltura, attuare azioni coraggiose a tutela e difesa dell’ambiente, valorizzare i centri abitati, tra cui il comune capoluogo, per sottrarli a quello stato di abbandono in cui sono precipitati. Per questo chiedo di sostenere me e la lista "Pronti per cambiare", perché è solo lavorando insieme, con le giuste idee e la giusta squadra, che possiamo riuscirci”, conclude Mirella Pastorelli, candidata sindaco di Magliano per la lista “Pronti per cambiare”.